https://ria.ru/20220714/kaliningrad-1802398977.html
В Литве согласились с решением Еврокомиссии по калининградскому транзиту
В Литве согласились с решением Еврокомиссии по калининградскому транзиту - РИА Новости, 14.07.2022
В Литве согласились с решением Еврокомиссии по калининградскому транзиту
Пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии, будет действовать нынешний порядок транзита в Калининград, заявила в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:41
2022-07-14T12:41
2022-07-14T12:44
в мире
литва
калининград
калининградская область
еврокомиссия
экономика
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796992605_0:209:3270:2048_1920x0_80_0_0_cda8c3fef4b76ea262a7b70d201e25e6.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии, будет действовать нынешний порядок транзита в Калининград, заявила в четверг журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения по санкциям против РФ, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле. МИД Литвы заявил, что положительно оценивает решение ЕК.При этом она выразила надежду, что ведомства "найдут административные принципы и смогут объявить их и работать в соответствии с ними".Премьер также подчеркнула, что "невозможно возвращение к ситуации, которая была 16 июня, когда перевозились все товары в Калининград."Нет никаких "льготных" коридоров, которых никогда в Литве и не было, потому что товары в Калининградскую область или из нее никогда не могли следовать без проволочек, таможенных процедур и таможенного контроля", - сказала Шимоните.
https://ria.ru/20220714/tranzit-1802324761.html
https://ria.ru/20220713/ssha-1802311359.html
литва
калининград
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796992605_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e8b446b29bc15592a4fde9c66eb5f2db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, калининград, калининградская область, еврокомиссия, экономика, санкции в отношении россии
12:41 14.07.2022 (обновлено: 12:44 14.07.2022)
В Литве согласились с решением Еврокомиссии по калининградскому транзиту
Премьер Литвы: действующий порядок транзита в Калининград сохранится до новых правил
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии, будет действовать нынешний порядок транзита в Калининград, заявила в четверг журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения по санкциям против РФ, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле. МИД Литвы заявил, что положительно оценивает решение ЕК.
"Транзит некоторых санкционированных товаров, согласно пояснениям Еврокомиссии, будет сопряжен с еще более тщательным контролем, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области или что товары, следующие в обратную сторону, не были доставлены в Калининградскую область какими-либо не разрешенными санкциями способами. Такой порядок контроля еще должны будут утвердить и установить литовские ведомства, пока они не установлены, будет действовать тот порядок, который есть сейчас", - сказала Шимоните. Видео выступления опубликовала пресс-служба правительства Литвы
При этом она выразила надежду, что ведомства "найдут административные принципы и смогут объявить их и работать в соответствии с ними".
Премьер также подчеркнула, что "невозможно возвращение к ситуации, которая была 16 июня, когда перевозились все товары в Калининград.
"Нет никаких "льготных" коридоров, которых никогда в Литве и не было, потому что товары в Калининградскую область или из нее никогда не могли следовать без проволочек, таможенных процедур и таможенного контроля", - сказала Шимоните.