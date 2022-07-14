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В Литве согласились с решением Еврокомиссии по калининградскому транзиту - РИА Новости, 14.07.2022
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В Литве согласились с решением Еврокомиссии по калининградскому транзиту
В Литве согласились с решением Еврокомиссии по калининградскому транзиту - РИА Новости, 14.07.2022
В Литве согласились с решением Еврокомиссии по калининградскому транзиту
Пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии, будет действовать нынешний порядок транзита в Калининград, заявила в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:41
2022-07-14T12:44
в мире
литва
калининград
калининградская область
еврокомиссия
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии, будет действовать нынешний порядок транзита в Калининград, заявила в четверг журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения по санкциям против РФ, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле. МИД Литвы заявил, что положительно оценивает решение ЕК.При этом она выразила надежду, что ведомства "найдут административные принципы и смогут объявить их и работать в соответствии с ними".Премьер также подчеркнула, что "невозможно возвращение к ситуации, которая была 16 июня, когда перевозились все товары в Калининград."Нет никаких "льготных" коридоров, которых никогда в Литве и не было, потому что товары в Калининградскую область или из нее никогда не могли следовать без проволочек, таможенных процедур и таможенного контроля", - сказала Шимоните.
https://ria.ru/20220714/tranzit-1802324761.html
https://ria.ru/20220713/ssha-1802311359.html
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в мире, литва, калининград, калининградская область, еврокомиссия, экономика, санкции в отношении россии
12:41 14.07.2022 (обновлено: 12:44 14.07.2022)
 
В Литве согласились с решением Еврокомиссии по калининградскому транзиту

Премьер Литвы: действующий порядок транзита в Калининград сохранится до новых правил

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии, будет действовать нынешний порядок транзита в Калининград, заявила в четверг журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения по санкциям против РФ, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле. МИД Литвы заявил, что положительно оценивает решение ЕК.
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"Транзит некоторых санкционированных товаров, согласно пояснениям Еврокомиссии, будет сопряжен с еще более тщательным контролем, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области или что товары, следующие в обратную сторону, не были доставлены в Калининградскую область какими-либо не разрешенными санкциями способами. Такой порядок контроля еще должны будут утвердить и установить литовские ведомства, пока они не установлены, будет действовать тот порядок, который есть сейчас", - сказала Шимоните. Видео выступления опубликовала пресс-служба правительства Литвы
При этом она выразила надежду, что ведомства "найдут административные принципы и смогут объявить их и работать в соответствии с ними".
Премьер также подчеркнула, что "невозможно возвращение к ситуации, которая была 16 июня, когда перевозились все товары в Калининград.
"Нет никаких "льготных" коридоров, которых никогда в Литве и не было, потому что товары в Калининградскую область или из нее никогда не могли следовать без проволочек, таможенных процедур и таможенного контроля", - сказала Шимоните.
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