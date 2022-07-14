https://ria.ru/20220714/kaliningrad-1802398977.html

В Литве согласились с решением Еврокомиссии по калининградскому транзиту

В Литве согласились с решением Еврокомиссии по калининградскому транзиту - РИА Новости, 14.07.2022

В Литве согласились с решением Еврокомиссии по калининградскому транзиту

Пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии, будет действовать нынешний порядок транзита в Калининград, заявила в... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:41

2022-07-14T12:41

2022-07-14T12:44

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еврокомиссия

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии, будет действовать нынешний порядок транзита в Калининград, заявила в четверг журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения по санкциям против РФ, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле. МИД Литвы заявил, что положительно оценивает решение ЕК.При этом она выразила надежду, что ведомства "найдут административные принципы и смогут объявить их и работать в соответствии с ними".Премьер также подчеркнула, что "невозможно возвращение к ситуации, которая была 16 июня, когда перевозились все товары в Калининград."Нет никаких "льготных" коридоров, которых никогда в Литве и не было, потому что товары в Калининградскую область или из нее никогда не могли следовать без проволочек, таможенных процедур и таможенного контроля", - сказала Шимоните.

https://ria.ru/20220714/tranzit-1802324761.html

https://ria.ru/20220713/ssha-1802311359.html

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в мире, литва, калининград, калининградская область, еврокомиссия, экономика, санкции в отношении россии