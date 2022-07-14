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Алиханов анонсировал начало транзита в Калининград по ж/д в ближайшие дни - РИА Новости, 14.07.2022
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Алиханов анонсировал начало транзита в Калининград по ж/д в ближайшие дни
Алиханов анонсировал начало транзита в Калининград по ж/д в ближайшие дни - РИА Новости, 14.07.2022
Алиханов анонсировал начало транзита в Калининград по ж/д в ближайшие дни
Рекомендации Еврокомиссии сняли большую часть ограничений по транзиту в Калининград, и перевозки начнутся в самое ближайшее время, заявил губернатор... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:13
2022-07-14T13:51
в мире
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КАЛИНИНГРАД, 14 июл — РИА Новости. Рекомендации Еврокомиссии сняли большую часть ограничений по транзиту в Калининград, и перевозки начнутся в самое ближайшее время, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 1"."Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объем, больше 80 процентов тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они действительно сняты", — сказал он.Тем не менее это решение не полное — автомобильный транзит остается под запретом, и поэтому, полагает губернатор, "нужно давить дальше и решать эту проблему целиком и полностью"."Железнодорожный транзит был разрешен, это хороший результат, мы его достигли, несмотря на все сопротивление со стороны европейцев, литовцев и даже американцев", — отметил Алиханов.По его словам, вагоны с санкционными грузами в регион пока еще не пошли, но это случится уже скоро."Я думаю, что буквально сегодня-завтра первые поставки начнутся", — сказал губернатор. Он подчеркнул, что возобновление железнодорожного транзита особенно важно для перевозки стройматериалов и металлов.Что касается контроля транзита через Литву, о котором упоминается в рекомендациях Еврокомиссии, то, по словам Алиханова, это не будет проблемой, так как для этого есть общепринятые меры. Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно. Если ситуация с транзитом не стабилизируется, то Москва примет в отношении Вильнюса жесткие меры, заявила дипломат.Накануне Еврокомиссия выпустила дополнительные рекомендации, из которых следует, что автомобильные перевозки грузов между Калининградом и Россией остаются под запретом, но железнодорожный транзит допускается при соблюдении необходимого контроля.
https://ria.ru/20220714/kaliningrad-1802398977.html
https://ria.ru/20220713/tranzit-1802302327.html
https://ria.ru/20220713/ssha-1802311359.html
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в мире
12:13 14.07.2022 (обновлено: 13:51 14.07.2022)
 
Алиханов анонсировал начало транзита в Калининград по ж/д в ближайшие дни

Алиханов: первые поставки грузов в Калининград по железной дороге начнутся сегодня-завтра

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 14 июл — РИА Новости. Рекомендации Еврокомиссии сняли большую часть ограничений по транзиту в Калининград, и перевозки начнутся в самое ближайшее время, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 1".
"Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объем, больше 80 процентов тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они действительно сняты", — сказал он.
Тем не менее это решение не полное — автомобильный транзит остается под запретом, и поэтому, полагает губернатор, "нужно давить дальше и решать эту проблему целиком и полностью".
"Железнодорожный транзит был разрешен, это хороший результат, мы его достигли, несмотря на все сопротивление со стороны европейцев, литовцев и даже американцев", — отметил Алиханов.
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По его словам, вагоны с санкционными грузами в регион пока еще не пошли, но это случится уже скоро.
"Я думаю, что буквально сегодня-завтра первые поставки начнутся", — сказал губернатор.
Он подчеркнул, что возобновление железнодорожного транзита особенно важно для перевозки стройматериалов и металлов.
Что касается контроля транзита через Литву, о котором упоминается в рекомендациях Еврокомиссии, то, по словам Алиханова, это не будет проблемой, так как для этого есть общепринятые меры.
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Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно. Если ситуация с транзитом не стабилизируется, то Москва примет в отношении Вильнюса жесткие меры, заявила дипломат.
Накануне Еврокомиссия выпустила дополнительные рекомендации, из которых следует, что автомобильные перевозки грузов между Калининградом и Россией остаются под запретом, но железнодорожный транзит допускается при соблюдении необходимого контроля.
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