https://ria.ru/20220714/kaliningrad-1802388540.html

Алиханов анонсировал начало транзита в Калининград по ж/д в ближайшие дни

Алиханов анонсировал начало транзита в Калининград по ж/д в ближайшие дни - РИА Новости, 14.07.2022

Алиханов анонсировал начало транзита в Калининград по ж/д в ближайшие дни

Рекомендации Еврокомиссии сняли большую часть ограничений по транзиту в Калининград, и перевозки начнутся в самое ближайшее время, заявил губернатор... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:13

2022-07-14T12:13

2022-07-14T13:51

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КАЛИНИНГРАД, 14 июл — РИА Новости. Рекомендации Еврокомиссии сняли большую часть ограничений по транзиту в Калининград, и перевозки начнутся в самое ближайшее время, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 1"."Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объем, больше 80 процентов тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они действительно сняты", — сказал он.Тем не менее это решение не полное — автомобильный транзит остается под запретом, и поэтому, полагает губернатор, "нужно давить дальше и решать эту проблему целиком и полностью"."Железнодорожный транзит был разрешен, это хороший результат, мы его достигли, несмотря на все сопротивление со стороны европейцев, литовцев и даже американцев", — отметил Алиханов.По его словам, вагоны с санкционными грузами в регион пока еще не пошли, но это случится уже скоро."Я думаю, что буквально сегодня-завтра первые поставки начнутся", — сказал губернатор. Он подчеркнул, что возобновление железнодорожного транзита особенно важно для перевозки стройматериалов и металлов.Что касается контроля транзита через Литву, о котором упоминается в рекомендациях Еврокомиссии, то, по словам Алиханова, это не будет проблемой, так как для этого есть общепринятые меры. Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно. Если ситуация с транзитом не стабилизируется, то Москва примет в отношении Вильнюса жесткие меры, заявила дипломат.Накануне Еврокомиссия выпустила дополнительные рекомендации, из которых следует, что автомобильные перевозки грузов между Калининградом и Россией остаются под запретом, но железнодорожный транзит допускается при соблюдении необходимого контроля.

https://ria.ru/20220714/kaliningrad-1802398977.html

https://ria.ru/20220713/tranzit-1802302327.html

https://ria.ru/20220713/ssha-1802311359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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