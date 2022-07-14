https://ria.ru/20220714/kaliningrad-1802333800.html

МИД: Россия формирует позицию на разъяснения ЕС по транзиту в Калининград

МИД: Россия формирует позицию на разъяснения ЕС по транзиту в Калининград - РИА Новости, 14.07.2022

МИД: Россия формирует позицию на разъяснения ЕС по транзиту в Калининград

Российская сторона формирует позицию на представленные ЕС разъяснения по Калининградскому транзиту, сообщила в ходе программы "Соловьев Live" официальный... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T08:52

2022-07-14T08:52

2022-07-14T09:40

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

калининград

евросоюз

литва

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 июл - РИА новости. Российская сторона формирует позицию на представленные ЕС разъяснения по Калининградскому транзиту, сообщила в ходе программы "Соловьев Live" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения по санкциям, согласно ним железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии.Она добавила, что российская сторона начала изучать этот документ - "мы не читаем, мы формируем позицию министерства иностранных дел".При этом Захарова обратила внимание на то, что речь идет о ситуации в регионе Российской Федерации, указав на межведомственный характер.

https://ria.ru/20220712/kaliningrad-1801893035.html

https://ria.ru/20220713/ssha-1802311359.html

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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), калининград, евросоюз, литва, санкции в отношении россии