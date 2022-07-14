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В МИД России заявили, что Москва нарастит сотрудничество с Тегераном
В МИД России заявили, что Москва нарастит сотрудничество с Тегераном - РИА Новости, 14.07.2022
В МИД России заявили, что Москва нарастит сотрудничество с Тегераном
Тегеран - надежный партнер Москвы, Россия намерена наращивать сотрудничество с Ираном, объединять усилия, особенно в условиях внешнего давления, заявил в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:26
2022-07-14T15:26
2022-07-14T16:10
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Тегеран - надежный партнер Москвы, Россия намерена наращивать сотрудничество с Ираном, объединять усилия, особенно в условиях внешнего давления, заявил в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Мы видим в Иране надежного партнера, единомышленника в контексте глобальных изменений, связанных с формированием многополярного миропорядка и попытками коллективного Запада всеми методами противостоять этому объективному процессу",- сказал он в ходе конференции "Россия и Иран: исторические параллели и взаимосвязи в XVI–XXI веках"."Лучшим ответом на эти вызовы станет еще большее углубление сотрудничества независимых стран, коими являются Россия и Иран - вопреки потугам наших недругов. Отрадно, что такая решимость наблюдается с обеих сторон. Сегодня Иран и Россия не только соседи, но и важные партнеры в международных делах",- отметил Богданов.Замминистра добавил, что страны продолжают работу над новым межгосударственным договором, который создаст надежный "каркас сотрудничества с горизонтом планирования на 20-25 лет".Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, указал на важность визита президента России Владимира Путина в Тегеран на следующей неделе.По словам главы дипмиссии, руководство Ирана и России решительно настроено на развитие отношений, о чем свидетельствуют усилия, в частности касающиеся окончательной проработки нового договора о долгосрочном сотрудничестве Тегерана и Москвы.
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москва, иран, россия, цены на нефть
15:26 14.07.2022 (обновлено: 16:10 14.07.2022)
В МИД России заявили, что Москва нарастит сотрудничество с Тегераном
МИД России: необходимо объединить усилия с Ираном, особенно в условиях внешнего давления
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Тегеран - надежный партнер Москвы, Россия намерена наращивать сотрудничество с Ираном, объединять усилия, особенно в условиях внешнего давления, заявил в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы видим в Иране
надежного партнера, единомышленника в контексте глобальных изменений, связанных с формированием многополярного миропорядка и попытками коллективного Запада всеми методами противостоять этому объективному процессу",- сказал он в ходе конференции "Россия и Иран: исторические параллели и взаимосвязи в XVI–XXI веках".
"Лучшим ответом на эти вызовы станет еще большее углубление сотрудничества независимых стран, коими являются Россия
и Иран - вопреки потугам наших недругов. Отрадно, что такая решимость наблюдается с обеих сторон. Сегодня Иран и Россия не только соседи, но и важные партнеры в международных делах",- отметил Богданов.
Замминистра добавил, что страны продолжают работу над новым межгосударственным договором, который создаст надежный "каркас сотрудничества с горизонтом планирования на 20-25 лет".
Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, указал на важность визита президента России Владимира Путина в Тегеран на следующей неделе.
По словам главы дипмиссии, руководство Ирана и России решительно настроено на развитие отношений, о чем свидетельствуют усилия, в частности касающиеся окончательной проработки нового договора о долгосрочном сотрудничестве Тегерана и Москвы.