https://ria.ru/20220714/iran-1802457643.html

В МИД России заявили, что Москва нарастит сотрудничество с Тегераном

В МИД России заявили, что Москва нарастит сотрудничество с Тегераном - РИА Новости, 14.07.2022

В МИД России заявили, что Москва нарастит сотрудничество с Тегераном

Тегеран - надежный партнер Москвы, Россия намерена наращивать сотрудничество с Ираном, объединять усилия, особенно в условиях внешнего давления, заявил в... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:26

2022-07-14T15:26

2022-07-14T16:10

москва

иран

россия

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358562_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_49b399fbdcfd4d1d33e2e23eecd7e113.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Тегеран - надежный партнер Москвы, Россия намерена наращивать сотрудничество с Ираном, объединять усилия, особенно в условиях внешнего давления, заявил в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Мы видим в Иране надежного партнера, единомышленника в контексте глобальных изменений, связанных с формированием многополярного миропорядка и попытками коллективного Запада всеми методами противостоять этому объективному процессу",- сказал он в ходе конференции "Россия и Иран: исторические параллели и взаимосвязи в XVI–XXI веках"."Лучшим ответом на эти вызовы станет еще большее углубление сотрудничества независимых стран, коими являются Россия и Иран - вопреки потугам наших недругов. Отрадно, что такая решимость наблюдается с обеих сторон. Сегодня Иран и Россия не только соседи, но и важные партнеры в международных делах",- отметил Богданов.Замминистра добавил, что страны продолжают работу над новым межгосударственным договором, который создаст надежный "каркас сотрудничества с горизонтом планирования на 20-25 лет".Посол Ирана в Москве Казем Джалали, в свою очередь, указал на важность визита президента России Владимира Путина в Тегеран на следующей неделе.По словам главы дипмиссии, руководство Ирана и России решительно настроено на развитие отношений, о чем свидетельствуют усилия, в частности касающиеся окончательной проработки нового договора о долгосрочном сотрудничестве Тегерана и Москвы.

https://ria.ru/20220713/ssha-1802284720.html

москва

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, иран, россия, цены на нефть