ЦБ предложил сократить перечень инструментов для начинающих инвесторов
Банк России предложил сократить перечень инструментов, доступных начинающим инвесторам
Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Банк России предложил сократить перечень финансовых инструментов, которые доступны неквалифицированным инвесторам, заявил в интервью "Ведомостям" первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
По его словам, на протяжении последних лет российский фондовый рынок развивался очень быстрыми темпами, вовлекая колоссальное количество розничных инвесторов.
"Значимая их часть оказалась не готова к произошедшим потрясениям. Теперь нам необходимо переосмыслить, к каким инструментам должен иметь допуск такой инвестор. Это главный урок, который мы должны извлечь из сложившейся ситуации. Например, практика показала, что при шоках схема с производными финансовыми инструментами, в особенности структурированными за рубежом, очень быстро перестает работать и розничный инвестор несет потери", — сказал он.
Еще один вопрос — это покупка иностранных инструментов, продолжил Чистюхин. "В контексте диверсификации рисков это важный элемент, но мы увидели, что, как только встает вопрос об ограничениях в отношении нашей страны, потери несут все владельцы этих активов, в том числе розничные", — отметил он.
"Я полагаю, что решение должно заключаться в следующем: нам надо сократить перечень тех инструментов, которые предлагаются неквалифицированным инвесторам. Это все-таки должны быть базовые, простые инструменты типа высоконадежных облигаций, акций верхних эшелонов, паев открытых фондов и ряда иных инструментов. Имеет смысл серьезно подумать, надо ли дополнять этот список. Необходимо понимать, насколько мы готовы к тому, чтобы инвестор нес дальнейшие потери", — сказал он.
Чистюхин предложил, например, убрать из перечня доступных неквалифицированным инвесторам инструментов структурные облигации и в принципе структурные продукты. "Мне кажется, это все те продукты, к которым сегодня простой розничный инвестор не готов", — сказал зампредседателя ЦБ.
"Нам нужен капитал для долгосрочного инвестирования, а простые акции и облигации это в полной мере обеспечивают. Если вы хотите предложить на рынке что-то более сложное, пусть с этим работают подготовленные квалифицированные инвесторы — физические или юридические лица", — отметил Чистюхин.