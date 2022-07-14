https://ria.ru/20220714/investory-1802319496.html

ЦБ предложил сократить перечень инструментов для начинающих инвесторов

ЦБ предложил сократить перечень инструментов для начинающих инвесторов - РИА Новости, 14.07.2022

ЦБ предложил сократить перечень инструментов для начинающих инвесторов

Банк России предложил сократить перечень финансовых инструментов, которые доступны неквалифицированным инвесторам, заявил в интервью "Ведомостям" первый... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T01:37

2022-07-14T01:37

2022-07-14T01:37

экономика

владимир чистюхин

центральный банк рф (цб рф)

россия

москва

инвесторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597202999_302:706:2686:2047_1920x0_80_0_0_9e452047cbf5e101dc34c71f319e97c2.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Банк России предложил сократить перечень финансовых инструментов, которые доступны неквалифицированным инвесторам, заявил в интервью "Ведомостям" первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.По его словам, на протяжении последних лет российский фондовый рынок развивался очень быстрыми темпами, вовлекая колоссальное количество розничных инвесторов.Еще один вопрос — это покупка иностранных инструментов, продолжил Чистюхин. "В контексте диверсификации рисков это важный элемент, но мы увидели, что, как только встает вопрос об ограничениях в отношении нашей страны, потери несут все владельцы этих активов, в том числе розничные", — отметил он."Я полагаю, что решение должно заключаться в следующем: нам надо сократить перечень тех инструментов, которые предлагаются неквалифицированным инвесторам. Это все-таки должны быть базовые, простые инструменты типа высоконадежных облигаций, акций верхних эшелонов, паев открытых фондов и ряда иных инструментов. Имеет смысл серьезно подумать, надо ли дополнять этот список. Необходимо понимать, насколько мы готовы к тому, чтобы инвестор нес дальнейшие потери", — сказал он.Чистюхин предложил, например, убрать из перечня доступных неквалифицированным инвесторам инструментов структурные облигации и в принципе структурные продукты. "Мне кажется, это все те продукты, к которым сегодня простой розничный инвестор не готов", — сказал зампредседателя ЦБ."Нам нужен капитал для долгосрочного инвестирования, а простые акции и облигации это в полной мере обеспечивают. Если вы хотите предложить на рынке что-то более сложное, пусть с этим работают подготовленные квалифицированные инвесторы — физические или юридические лица", — отметил Чистюхин.

https://ria.ru/20220708/sf-1801222828.html

https://ria.ru/20220706/skolkovo-1800670554.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир чистюхин, центральный банк рф (цб рф), россия, москва, инвесторы