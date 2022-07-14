В Ингушетии заявили о досрочном завершении реализации дорожного нацпроекта
Ингушетия завершила мероприятия по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги"
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 14 июл – РИА Новости. Ингушетия первой в России досрочно завершила все мероприятия по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году, на которые было потрачено более 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"Ингушетия заняла первое место среди регионов России по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", досрочно завершив все мероприятия, запланированные на текущий год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году регион получил в рамках нацпроекта финансирование в размере более 301 миллиона рублей. В республике проведены капитальный ремонт и реконструкция 13 дорожных объектов общей протяженностью 17,3 км, в том числе восстановлены два мостовых перехода.
"Когда мы говорим о возведении качественной дорожной инфраструктуры в республике, мы в первую очередь понимаем, что речь идет о безопасности населения. Мы знаем, какая у нас статистика смертности на дорогах, мы всегда должны быть первыми в реализации нацпроекта, призванного сделать передвижения жителей региона комфортными и безопасными. Я рад, что дорожники не подвели и не просто выполнили своевременно свои обязательства, но сделали это с опережением и качественно", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.