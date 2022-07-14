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В Ингушетии заявили о досрочном завершении реализации дорожного нацпроекта - РИА Новости, 14.07.2022
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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20220714/ingushetiya-1802458883.html
В Ингушетии заявили о досрочном завершении реализации дорожного нацпроекта
В Ингушетии заявили о досрочном завершении реализации дорожного нацпроекта - РИА Новости, 14.07.2022
В Ингушетии заявили о досрочном завершении реализации дорожного нацпроекта
Ингушетия первой в России досрочно завершила все мероприятия по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году, на которые было... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:27
2022-07-14T15:27
республика ингушетия
россия
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
общество
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НАЛЬЧИК, 14 июл – РИА Новости. Ингушетия первой в России досрочно завершила все мероприятия по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году, на которые было потрачено более 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона."Ингушетия заняла первое место среди регионов России по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", досрочно завершив все мероприятия, запланированные на текущий год", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году регион получил в рамках нацпроекта финансирование в размере более 301 миллиона рублей. В республике проведены капитальный ремонт и реконструкция 13 дорожных объектов общей протяженностью 17,3 км, в том числе восстановлены два мостовых перехода."Когда мы говорим о возведении качественной дорожной инфраструктуры в республике, мы в первую очередь понимаем, что речь идет о безопасности населения. Мы знаем, какая у нас статистика смертности на дорогах, мы всегда должны быть первыми в реализации нацпроекта, призванного сделать передвижения жителей региона комфортными и безопасными. Я рад, что дорожники не подвели и не просто выполнили своевременно свои обязательства, но сделали это с опережением и качественно", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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россия, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, общество
15:27 14.07.2022
 
В Ингушетии заявили о досрочном завершении реализации дорожного нацпроекта

Ингушетия завершила мероприятия по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 14 июл – РИА Новости. Ингушетия первой в России досрочно завершила все мероприятия по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году, на которые было потрачено более 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"Ингушетия заняла первое место среди регионов России по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", досрочно завершив все мероприятия, запланированные на текущий год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году регион получил в рамках нацпроекта финансирование в размере более 301 миллиона рублей. В республике проведены капитальный ремонт и реконструкция 13 дорожных объектов общей протяженностью 17,3 км, в том числе восстановлены два мостовых перехода.
"Когда мы говорим о возведении качественной дорожной инфраструктуры в республике, мы в первую очередь понимаем, что речь идет о безопасности населения. Мы знаем, какая у нас статистика смертности на дорогах, мы всегда должны быть первыми в реализации нацпроекта, призванного сделать передвижения жителей региона комфортными и безопасными. Я рад, что дорожники не подвели и не просто выполнили своевременно свои обязательства, но сделали это с опережением и качественно", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Более 4,5 тысяч единиц техники работают на дорожных объектах Подмосковья - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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Республика ИнгушетияРоссияРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовОбщество
 
 
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