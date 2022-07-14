https://ria.ru/20220714/ingushetiya-1802458883.html

В Ингушетии заявили о досрочном завершении реализации дорожного нацпроекта

В Ингушетии заявили о досрочном завершении реализации дорожного нацпроекта - РИА Новости, 14.07.2022

В Ингушетии заявили о досрочном завершении реализации дорожного нацпроекта

Ингушетия первой в России досрочно завершила все мероприятия по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году, на которые было... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:27

2022-07-14T15:27

2022-07-14T15:27

республика ингушетия

россия

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

общество

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НАЛЬЧИК, 14 июл – РИА Новости. Ингушетия первой в России досрочно завершила все мероприятия по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2022 году, на которые было потрачено более 300 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона."Ингушетия заняла первое место среди регионов России по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", досрочно завершив все мероприятия, запланированные на текущий год", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этом году регион получил в рамках нацпроекта финансирование в размере более 301 миллиона рублей. В республике проведены капитальный ремонт и реконструкция 13 дорожных объектов общей протяженностью 17,3 км, в том числе восстановлены два мостовых перехода."Когда мы говорим о возведении качественной дорожной инфраструктуры в республике, мы в первую очередь понимаем, что речь идет о безопасности населения. Мы знаем, какая у нас статистика смертности на дорогах, мы всегда должны быть первыми в реализации нацпроекта, призванного сделать передвижения жителей региона комфортными и безопасными. Я рад, что дорожники не подвели и не просто выполнили своевременно свои обязательства, но сделали это с опережением и качественно", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20220714/tekhnika-1802412893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика ингушетия, махмуд-али калиматов, общество