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Инфраструктурные решения Made in Russia представят на бизнес-миссии в ЮАР - РИА Новости, 14.07.2022
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Инфраструктурные решения Made in Russia представят на бизнес-миссии в ЮАР
Инфраструктурные решения Made in Russia представят на бизнес-миссии в ЮАР - РИА Новости, 14.07.2022
Инфраструктурные решения Made in Russia представят на бизнес-миссии в ЮАР
Деловая миссия 20-21 июля в Йоханнесбурге, ЮАР, пройдет под брендом Made in Russia и в ней примут участие российские производители в сфере машиностроения и... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:17
2022-07-14T18:18
российский экспортный центр (рэц)
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юар
сделано в россии
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Деловая миссия 20-21 июля в Йоханнесбурге, ЮАР, пройдет под брендом Made in Russia и в ней примут участие российские производители в сфере машиностроения и инфраструктурных решений, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Участниками бизнес-миссии станут более десяти компаний. Они представят сельскохозяйственную технику, нефтегазовое оборудование и технологические решения для развития инфраструктуры", - говорится в сообщении.В рамках деловой миссии планируется организация более 100 целевых b2b-встреч, которые пройдут как в онлайн, так и в офлайн-формате.Кроме того, российские компании примут участие в дискуссии с представителями южноафриканских государственных органов, деловых ассоциаций и отраслевых объединений, в ходе которой обсудят возможности ведения бизнеса и торговли на рынке ЮАР, а также кредитно-гарантийную и страховую поддержку российско-южноафриканских торгово-экономических проектов.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), юар, сделано в россии, форум "сделано в россии"
18:17 14.07.2022 (обновлено: 18:18 14.07.2022)
 

Инфраструктурные решения Made in Russia представят на бизнес-миссии в ЮАР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБаннер "Made in Russia"
Баннер Made in Russia - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Баннер "Made in Russia"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Деловая миссия 20-21 июля в Йоханнесбурге, ЮАР, пройдет под брендом Made in Russia и в ней примут участие российские производители в сфере машиностроения и инфраструктурных решений, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).

"Участниками бизнес-миссии станут более десяти компаний. Они представят сельскохозяйственную технику, нефтегазовое оборудование и технологические решения для развития инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В рамках деловой миссии планируется организация более 100 целевых b2b-встреч, которые пройдут как в онлайн, так и в офлайн-формате.

Кроме того, российские компании примут участие в дискуссии с представителями южноафриканских государственных органов, деловых ассоциаций и отраслевых объединений, в ходе которой обсудят возможности ведения бизнеса и торговли на рынке ЮАР, а также кредитно-гарантийную и страховую поддержку российско-южноафриканских торгово-экономических проектов.
Стенд Made in Russia на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 12:14
Торгпреды встретятся с экспортерами на стенде Made in Russia на "Иннопроме"
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЮАРСделано в РоссииФорум "Сделано в России"
 
 
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