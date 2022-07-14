18:17 14.07.2022 (обновлено: 18:18 14.07.2022)
Инфраструктурные решения Made in Russia представят на бизнес-миссии в ЮАР
Баннер "Made in Russia"
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Деловая миссия 20-21 июля в Йоханнесбурге, ЮАР, пройдет под брендом Made in Russia и в ней примут участие российские производители в сфере машиностроения и инфраструктурных решений, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Участниками бизнес-миссии станут более десяти компаний. Они представят сельскохозяйственную технику, нефтегазовое оборудование и технологические решения для развития инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В рамках деловой миссии планируется организация более 100 целевых b2b-встреч, которые пройдут как в онлайн, так и в офлайн-формате.
Кроме того, российские компании примут участие в дискуссии с представителями южноафриканских государственных органов, деловых ассоциаций и отраслевых объединений, в ходе которой обсудят возможности ведения бизнеса и торговли на рынке ЮАР, а также кредитно-гарантийную и страховую поддержку российско-южноафриканских торгово-экономических проектов.
"Участниками бизнес-миссии станут более десяти компаний. Они представят сельскохозяйственную технику, нефтегазовое оборудование и технологические решения для развития инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В рамках деловой миссии планируется организация более 100 целевых b2b-встреч, которые пройдут как в онлайн, так и в офлайн-формате.
Кроме того, российские компании примут участие в дискуссии с представителями южноафриканских государственных органов, деловых ассоциаций и отраслевых объединений, в ходе которой обсудят возможности ведения бизнеса и торговли на рынке ЮАР, а также кредитно-гарантийную и страховую поддержку российско-южноафриканских торгово-экономических проектов.