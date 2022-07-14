https://ria.ru/20220714/infrastruktura-1802527768.html

Инфраструктурные решения Made in Russia представят на бизнес-миссии в ЮАР

Инфраструктурные решения Made in Russia представят на бизнес-миссии в ЮАР - РИА Новости, 14.07.2022

Инфраструктурные решения Made in Russia представят на бизнес-миссии в ЮАР

Деловая миссия 20-21 июля в Йоханнесбурге, ЮАР, пройдет под брендом Made in Russia и в ней примут участие российские производители в сфере машиностроения и... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:17

2022-07-14T18:17

2022-07-14T18:18

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

юар

сделано в россии

форум "сделано в россии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785561558_0:51:3078:1782_1920x0_80_0_0_6f925788972335319a2e66d089c2640b.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Деловая миссия 20-21 июля в Йоханнесбурге, ЮАР, пройдет под брендом Made in Russia и в ней примут участие российские производители в сфере машиностроения и инфраструктурных решений, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Участниками бизнес-миссии станут более десяти компаний. Они представят сельскохозяйственную технику, нефтегазовое оборудование и технологические решения для развития инфраструктуры", - говорится в сообщении.В рамках деловой миссии планируется организация более 100 целевых b2b-встреч, которые пройдут как в онлайн, так и в офлайн-формате.Кроме того, российские компании примут участие в дискуссии с представителями южноафриканских государственных органов, деловых ассоциаций и отраслевых объединений, в ходе которой обсудят возможности ведения бизнеса и торговли на рынке ЮАР, а также кредитно-гарантийную и страховую поддержку российско-южноафриканских торгово-экономических проектов.

https://ria.ru/20220704/torgpredy-1800057911.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), юар, сделано в россии, форум "сделано в россии"