https://ria.ru/20220714/groza-1802426838.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 14.07.2022

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на пятницу из-за грозы, сообщила... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:06

2022-07-14T14:06

2022-07-14T14:06

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погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на пятницу из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 11 часов 15 июля до 22 часов 15 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.Ранее "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы был объявлен с 9 до 18 часов 14 июля.

https://ria.ru/20220714/pogoda-1802372448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкт-петербург, россия, погода, общество