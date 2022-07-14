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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 14.07.2022
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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 14.07.2022
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на пятницу из-за грозы, сообщила... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:06
2022-07-14T14:06
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россия
погода
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на пятницу из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 11 часов 15 июля до 22 часов 15 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.Ранее "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы был объявлен с 9 до 18 часов 14 июля.
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санкт-петербург, россия, погода, общество
14:06 14.07.2022
 
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦиклон "Зельда" пришел в Санкт-Петербург
Циклон Зельда пришел в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Циклон "Зельда" пришел в Санкт-Петербург. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на пятницу из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"По информации Росгидрометцентра, с 11 часов 15 июля до 22 часов 15 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы", - говорится в сообщении.
Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.
Ранее "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы был объявлен с 9 до 18 часов 14 июля.
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