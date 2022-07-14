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Российско-финскую границу за полгода пересекло рекордное количество человек - РИА Новости, 14.07.2022
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Российско-финскую границу за полгода пересекло рекордное количество человек
Российско-финскую границу за полгода пересекло рекордное количество человек - РИА Новости, 14.07.2022
Российско-финскую границу за полгода пересекло рекордное количество человек
Сухопутную границу между Россией и Финляндией за первое полугодие пересекли 622 850 человек, что почти в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:51
2022-07-14T11:51
финляндия
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл - РИА Новости. Сухопутную границу между Россией и Финляндией за первое полугодие пересекли 622 850 человек, что почти в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года, июнь стал рекордным месяцем по пересечению границы за весь период пандемии коронавируса, рассказали РИА Новости в пограничной охране Финляндии.Граница Финляндии была закрыта для туризма из-за пандемии коронавируса с конца марта 2020 года до 1 июля 2022 года. За первое полугодие 2021 года границу пересекли 340 615 человек."С января по июнь финско-российскую границу пересекли 622 850 человек. Больше всего пересечений было зарегистрировано в июне - 125 420 и марте – 114 096, из которых в этом месяце 18 928 (человек) прибыли на поезде", - отметили пограничники.В июне самым востребованным пунктом пропуска оставался ближайший к Петербургу КПП Ваалимаа, который выбрали для перехода 63 273 человека, Нуйямаа выбрали 33 440 человек, Куусамо - 20 584.В настоящее время на границе действуют российские коронавирусные ограничения, которые, как ожидается, отменят с 15 июля.
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финляндия, россия
11:51 14.07.2022
 
Российско-финскую границу за полгода пересекло рекордное количество человек

Границу России с Финляндией за полгода пересекли 622 тысячи человек, больше всего в июне

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл - РИА Новости. Сухопутную границу между Россией и Финляндией за первое полугодие пересекли 622 850 человек, что почти в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года, июнь стал рекордным месяцем по пересечению границы за весь период пандемии коронавируса, рассказали РИА Новости в пограничной охране Финляндии.
Граница Финляндии была закрыта для туризма из-за пандемии коронавируса с конца марта 2020 года до 1 июля 2022 года. За первое полугодие 2021 года границу пересекли 340 615 человек.
"С января по июнь финско-российскую границу пересекли 622 850 человек. Больше всего пересечений было зарегистрировано в июне - 125 420 и марте – 114 096, из которых в этом месяце 18 928 (человек) прибыли на поезде", - отметили пограничники.
В июне самым востребованным пунктом пропуска оставался ближайший к Петербургу КПП Ваалимаа, который выбрали для перехода 63 273 человека, Нуйямаа выбрали 33 440 человек, Куусамо - 20 584.
В настоящее время на границе действуют российские коронавирусные ограничения, которые, как ожидается, отменят с 15 июля.
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