https://ria.ru/20220714/granitsa-1802378096.html

Российско-финскую границу за полгода пересекло рекордное количество человек

Российско-финскую границу за полгода пересекло рекордное количество человек - РИА Новости, 14.07.2022

Российско-финскую границу за полгода пересекло рекордное количество человек

Сухопутную границу между Россией и Финляндией за первое полугодие пересекли 622 850 человек, что почти в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:51

2022-07-14T11:51

2022-07-14T11:51

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл - РИА Новости. Сухопутную границу между Россией и Финляндией за первое полугодие пересекли 622 850 человек, что почти в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года, июнь стал рекордным месяцем по пересечению границы за весь период пандемии коронавируса, рассказали РИА Новости в пограничной охране Финляндии.Граница Финляндии была закрыта для туризма из-за пандемии коронавируса с конца марта 2020 года до 1 июля 2022 года. За первое полугодие 2021 года границу пересекли 340 615 человек."С января по июнь финско-российскую границу пересекли 622 850 человек. Больше всего пересечений было зарегистрировано в июне - 125 420 и марте – 114 096, из которых в этом месяце 18 928 (человек) прибыли на поезде", - отметили пограничники.В июне самым востребованным пунктом пропуска оставался ближайший к Петербургу КПП Ваалимаа, который выбрали для перехода 63 273 человека, Нуйямаа выбрали 33 440 человек, Куусамо - 20 584.В настоящее время на границе действуют российские коронавирусные ограничения, которые, как ожидается, отменят с 15 июля.

https://ria.ru/20220708/benzin-1801278880.html

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финляндия, россия