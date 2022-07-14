https://ria.ru/20220714/germaniya-1802349293.html

"Больше не мой канцлер". В Германии потребовали отставки Шольца

"Больше не мой канцлер". В Германии потребовали отставки Шольца - РИА Новости, 14.07.2022

"Больше не мой канцлер". В Германии потребовали отставки Шольца

Читатели немецкой газеты Bild раскритиковали политику федерального канцлера Олафа Шольца и бундестага. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:25

2022-07-14T10:25

2022-07-14T12:12

в мире

германия

донбасс

москва

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798945342_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_2c9e25797d1d297cfe5d07eda21f2c00.jpg

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Bild раскритиковали политику федерального канцлера Олафа Шольца и бундестага.Поводом к обсуждению послужила статья, согласно которой в Германии повысят налог на выбросы углекислого газа."Правительство терпит неудачу по всем фронтам и вредит населению! Они даже не уходят в отставку по собственному желанию, а выборов нет", — возмутился пользователь с ником kadettler55."Партия "Зеленых" состоит из лицемеров. Главные из них — Шольц и Хабек. Лицемерный союз", — согласился Armin_Paula."Требуем отставки федерального правительства. Оно сеет хаос", — призвал jisi26."Немцы должны молчать, в то время как вся Германия должна замерзнуть и платить за борьбу с Путиным. Будьте солидарны, мы готовы ко всему", — сыронизировал другой пользователь."Наш канцлер так утомляет. Шольц должен как можно скорее освободить кресло", — заключили читатели.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220714/evropa-1802339256.html

https://ria.ru/20220714/sanktsii-1801942189.html

германия

донбасс

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, германия, донбасс, москва, санкции в отношении россии