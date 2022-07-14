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"Больше не мой канцлер". В Германии потребовали отставки Шольца - РИА Новости, 14.07.2022
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"Больше не мой канцлер". В Германии потребовали отставки Шольца
"Больше не мой канцлер". В Германии потребовали отставки Шольца - РИА Новости, 14.07.2022
"Больше не мой канцлер". В Германии потребовали отставки Шольца
Читатели немецкой газеты Bild раскритиковали политику федерального канцлера Олафа Шольца и бундестага. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:25
2022-07-14T12:12
в мире
германия
донбасс
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Bild раскритиковали политику федерального канцлера Олафа Шольца и бундестага.Поводом к обсуждению послужила статья, согласно которой в Германии повысят налог на выбросы углекислого газа."Правительство терпит неудачу по всем фронтам и вредит населению! Они даже не уходят в отставку по собственному желанию, а выборов нет", — возмутился пользователь с ником kadettler55."Партия "Зеленых" состоит из лицемеров. Главные из них — Шольц и Хабек. Лицемерный союз", — согласился Armin_Paula."Требуем отставки федерального правительства. Оно сеет хаос", — призвал jisi26."Немцы должны молчать, в то время как вся Германия должна замерзнуть и платить за борьбу с Путиным. Будьте солидарны, мы готовы ко всему", — сыронизировал другой пользователь."Наш канцлер так утомляет. Шольц должен как можно скорее освободить кресло", — заключили читатели.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220714/evropa-1802339256.html
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в мире, германия, донбасс, москва, санкции в отношении россии
10:25 14.07.2022 (обновлено: 12:12 14.07.2022)
 
"Больше не мой канцлер". В Германии потребовали отставки Шольца

Читатели немецкой Bild потребовали отставки канцлера Германии Олафа Шольца

© AP Photo / Martin MeissnerКанцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в рамках саммита G7
Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в рамках саммита G7 - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в рамках саммита G7. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Bild раскритиковали политику федерального канцлера Олафа Шольца и бундестага.
Поводом к обсуждению послужила статья, согласно которой в Германии повысят налог на выбросы углекислого газа.
"Правительство терпит неудачу по всем фронтам и вредит населению! Они даже не уходят в отставку по собственному желанию, а выборов нет", — возмутился пользователь с ником kadettler55.
"Партия "Зеленых" состоит из лицемеров. Главные из них — Шольц и Хабек. Лицемерный союз", — согласился Armin_Paula.
"Требуем отставки федерального правительства. Оно сеет хаос", — призвал jisi26.

"Больше не мой канцлер! Он всегда будет лжецом", — добавил еще один комментатор.

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"Немцы должны молчать, в то время как вся Германия должна замерзнуть и платить за борьбу с Путиным. Будьте солидарны, мы готовы ко всему", — сыронизировал другой пользователь.
"Наш канцлер так утомляет. Шольц должен как можно скорее освободить кресло", — заключили читатели.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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