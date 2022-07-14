https://ria.ru/20220714/gaz-1802451888.html
Макрон призвал готовиться к жесткому сценарию по газу
Макрон призвал готовиться к жесткому сценарию по газу - РИА Новости, 14.07.2022
Макрон призвал готовиться к жесткому сценарию по газу
Франция должна подготовиться к жесткому сценарию, если Россия прекратит поставки газа, заявил в четверг президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:05
2022-07-14T15:05
2022-07-14T15:05
франция
россия
европа
природный газ
эммануэль макрон
в мире
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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Франция должна подготовиться к жесткому сценарию, если Россия прекратит поставки газа, заявил в четверг президент страны Эммануэль Макрон."Возможно, нам придется обходиться без российского газа. Это очень жесткий сценарий, но нам нужно быть готовыми к нему", - сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.Ранее официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран заявил, что в Европе есть серьезный риск возникновения нехватки газа в случае прекращения поставок газа из России.
https://ria.ru/20220714/postavki-1802405287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, россия, европа, природный газ, эммануэль макрон, в мире
Макрон призвал готовиться к жесткому сценарию по газу
Макрон призвал готовиться к жесткому сценарию, если Россия прекратит поставки газа