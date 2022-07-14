https://ria.ru/20220714/gaz-1802451888.html

Макрон призвал готовиться к жесткому сценарию по газу

Макрон призвал готовиться к жесткому сценарию по газу - РИА Новости, 14.07.2022

Макрон призвал готовиться к жесткому сценарию по газу

Франция должна подготовиться к жесткому сценарию, если Россия прекратит поставки газа, заявил в четверг президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:05

2022-07-14T15:05

2022-07-14T15:05

франция

россия

европа

природный газ

эммануэль макрон

в мире

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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Франция должна подготовиться к жесткому сценарию, если Россия прекратит поставки газа, заявил в четверг президент страны Эммануэль Макрон."Возможно, нам придется обходиться без российского газа. Это очень жесткий сценарий, но нам нужно быть готовыми к нему", - сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.Ранее официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран заявил, что в Европе есть серьезный риск возникновения нехватки газа в случае прекращения поставок газа из России.

https://ria.ru/20220714/postavki-1802405287.html

франция

россия

европа

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Владимир Лаврентьев

франция, россия, европа, природный газ, эммануэль макрон, в мире