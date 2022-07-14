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Макрон призвал готовиться к жесткому сценарию по газу - РИА Новости, 14.07.2022
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Макрон призвал готовиться к жесткому сценарию по газу
Макрон призвал готовиться к жесткому сценарию по газу - РИА Новости, 14.07.2022
Макрон призвал готовиться к жесткому сценарию по газу
Франция должна подготовиться к жесткому сценарию, если Россия прекратит поставки газа, заявил в четверг президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:05
2022-07-14T15:05
франция
россия
европа
природный газ
эммануэль макрон
в мире
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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Франция должна подготовиться к жесткому сценарию, если Россия прекратит поставки газа, заявил в четверг президент страны Эммануэль Макрон."Возможно, нам придется обходиться без российского газа. Это очень жесткий сценарий, но нам нужно быть готовыми к нему", - сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.Ранее официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран заявил, что в Европе есть серьезный риск возникновения нехватки газа в случае прекращения поставок газа из России.
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франция, россия, европа, природный газ, эммануэль макрон, в мире
15:05 14.07.2022
 
Макрон призвал готовиться к жесткому сценарию по газу

Макрон призвал готовиться к жесткому сценарию, если Россия прекратит поставки газа

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Франция должна подготовиться к жесткому сценарию, если Россия прекратит поставки газа, заявил в четверг президент страны Эммануэль Макрон.
"Возможно, нам придется обходиться без российского газа. Это очень жесткий сценарий, но нам нужно быть готовыми к нему", - сказал Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.
Ранее официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран заявил, что в Европе есть серьезный риск возникновения нехватки газа в случае прекращения поставок газа из России.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 12:58
В МИД отвергли спекуляции на тему поставок по "Северному потоку"
 
ФранцияРоссияЕвропаПриродный газЭммануэль МакронВ мире
 
 
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