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Moody's оценило цель Германии по сокращению зависимости от газа и России - РИА Новости, 14.07.2022
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Moody's оценило цель Германии по сокращению зависимости от газа и России
Moody's оценило цель Германии по сокращению зависимости от газа и России - РИА Новости, 14.07.2022
Moody's оценило цель Германии по сокращению зависимости от газа и России
Международное рейтинговое агентство Moody's предупреждает, что поставленную в Германии цель сократить зависимость от российского газа до 10% к 2024 году будет... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T01:41
2022-07-14T01:41
в мире
экономика
германия
италия
россия
северный поток
moody’s investors service
природный газ
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's предупреждает, что поставленную в Германии цель сократить зависимость от российского газа до 10% к 2024 году будет сложно достичь.По данным агентства, Италия в свою очередь благодаря трубопроводам в Северную Африку и СПГ-терминалами может добиться отказа от российского газа к 2025 году.Вместе с тем агентство указывает на то, что дальнейшее сокращение поступлений газа из РФ создаст экономические и бюджетные барьеры, увеличит долговое бремя для обеих стран."Если поставки из России не возобновятся после завершения технического обслуживания трубопровода "Северный поток" в конце июля, и так высокие цены на энергоносители еще больше возрастут, и правительства будут вынуждены в той или иной форме проводить нормирование. Различные анализы последствий указывают на то, что воздействие на экономику Германии будет составлять от 3 до 6% ВВП, а для Италии — от 1 до 3%", — отмечается в релизе.Резервов газа в Италии и Германии хватит только на один зимний месяц, нет гарантий того, что все резервы пойдут на внутреннее потребление, подчеркивает агентство.
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в мире, экономика, германия, италия, россия, северный поток, moody’s investors service, природный газ, москва
01:41 14.07.2022
 
Moody's оценило цель Германии по сокращению зависимости от газа и России

Moody's: цель Германии сократить зависимость от газа из России к 2024 году труднодостижима

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's предупреждает, что поставленную в Германии цель сократить зависимость от российского газа до 10% к 2024 году будет сложно достичь.
"Германия стремится сократить свою зависимость от российского газа. Хотя Германия уже постепенно снизила этот показатель с 60% в 2020 году до 35% к середине апреля, достижение цели в 10% означает замену около 42 миллиардов кубических метров, что будет непросто", — говорится в сообщении.
По данным агентства, Италия в свою очередь благодаря трубопроводам в Северную Африку и СПГ-терминалами может добиться отказа от российского газа к 2025 году.
Вместе с тем агентство указывает на то, что дальнейшее сокращение поступлений газа из РФ создаст экономические и бюджетные барьеры, увеличит долговое бремя для обеих стран.
"Если поставки из России не возобновятся после завершения технического обслуживания трубопровода "Северный поток" в конце июля, и так высокие цены на энергоносители еще больше возрастут, и правительства будут вынуждены в той или иной форме проводить нормирование. Различные анализы последствий указывают на то, что воздействие на экономику Германии будет составлять от 3 до 6% ВВП, а для Италии — от 1 до 3%", — отмечается в релизе.
Резервов газа в Италии и Германии хватит только на один зимний месяц, нет гарантий того, что все резервы пойдут на внутреннее потребление, подчеркивает агентство.
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