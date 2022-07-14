https://ria.ru/20220714/gaz-1802319647.html

Moody's оценило цель Германии по сокращению зависимости от газа и России

Moody's оценило цель Германии по сокращению зависимости от газа и России - РИА Новости, 14.07.2022

Moody's оценило цель Германии по сокращению зависимости от газа и России

Международное рейтинговое агентство Moody's предупреждает, что поставленную в Германии цель сократить зависимость от российского газа до 10% к 2024 году будет... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T01:41

2022-07-14T01:41

2022-07-14T01:41

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природный газ

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's предупреждает, что поставленную в Германии цель сократить зависимость от российского газа до 10% к 2024 году будет сложно достичь.По данным агентства, Италия в свою очередь благодаря трубопроводам в Северную Африку и СПГ-терминалами может добиться отказа от российского газа к 2025 году.Вместе с тем агентство указывает на то, что дальнейшее сокращение поступлений газа из РФ создаст экономические и бюджетные барьеры, увеличит долговое бремя для обеих стран."Если поставки из России не возобновятся после завершения технического обслуживания трубопровода "Северный поток" в конце июля, и так высокие цены на энергоносители еще больше возрастут, и правительства будут вынуждены в той или иной форме проводить нормирование. Различные анализы последствий указывают на то, что воздействие на экономику Германии будет составлять от 3 до 6% ВВП, а для Италии — от 1 до 3%", — отмечается в релизе.Резервов газа в Италии и Германии хватит только на один зимний месяц, нет гарантий того, что все резервы пойдут на внутреннее потребление, подчеркивает агентство.

https://ria.ru/20220713/pushkov-1802098136.html

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в мире, экономика, германия, италия, россия, северный поток, moody’s investors service, природный газ, москва