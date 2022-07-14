https://ria.ru/20220714/g20-1802387799.html
СМИ: споры вокруг Украины могут помешать подписанию заявления ведомств G20
СМИ: споры вокруг Украины могут помешать подписанию заявления ведомств G20 - РИА Новости, 14.07.2022
СМИ: споры вокруг Украины могут помешать подписанию заявления ведомств G20
Разногласия по поводу экономических последствий событий на Украине могут усложнить процесс согласования итогового заявления министерской встречи финансовых... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:11
2022-07-14T12:11
2022-07-14T12:14
экономика
украина
индонезия
бали
большая двадцатка
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Разногласия по поводу экономических последствий событий на Украине могут усложнить процесс согласования итогового заявления министерской встречи финансовых ведомств G20 в субботу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.С 15 по 16 июля на Бали пройдет встреча глав финансовых ведомств и председателей центробанков стран "большой двадцатки". Ожидается, что переговоры будут посвящены целому ряду вопросов, связанных с ростом цен, угрозами дефолтов и восстановлением экономик, пострадавших от пандемии COVID-19.В частности, как отмечает агентство, разногласия касаются причин и способов преодоления кризиса в цепочке поставок и инфляции на фоне ситуации на Украине.По словам неназванного чиновника, Индонезия настаивает на составлении итогового соглашения, однако чиновники принимающей страны не испытывают оптимизма в отношении перспектив его подписания.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20.
https://ria.ru/20220713/zapad-1802209027.html
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801852574.html
украина
индонезия
бали
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РИА Новости
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экономика, украина, индонезия, бали, большая двадцатка
12:11 14.07.2022 (обновлено: 12:14 14.07.2022)
СМИ: споры вокруг Украины могут помешать подписанию заявления ведомств G20
Блумберг: споры вокруг Украины могут помешать подписанию заявления финансовых ведомств G20