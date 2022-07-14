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СМИ: споры вокруг Украины могут помешать подписанию заявления ведомств G20 - РИА Новости, 14.07.2022
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СМИ: споры вокруг Украины могут помешать подписанию заявления ведомств G20
СМИ: споры вокруг Украины могут помешать подписанию заявления ведомств G20 - РИА Новости, 14.07.2022
СМИ: споры вокруг Украины могут помешать подписанию заявления ведомств G20
Разногласия по поводу экономических последствий событий на Украине могут усложнить процесс согласования итогового заявления министерской встречи финансовых... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:11
2022-07-14T12:14
экономика
украина
индонезия
бали
большая двадцатка
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Разногласия по поводу экономических последствий событий на Украине могут усложнить процесс согласования итогового заявления министерской встречи финансовых ведомств G20 в субботу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.С 15 по 16 июля на Бали пройдет встреча глав финансовых ведомств и председателей центробанков стран "большой двадцатки". Ожидается, что переговоры будут посвящены целому ряду вопросов, связанных с ростом цен, угрозами дефолтов и восстановлением экономик, пострадавших от пандемии COVID-19.В частности, как отмечает агентство, разногласия касаются причин и способов преодоления кризиса в цепочке поставок и инфляции на фоне ситуации на Украине.По словам неназванного чиновника, Индонезия настаивает на составлении итогового соглашения, однако чиновники принимающей страны не испытывают оптимизма в отношении перспектив его подписания.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20.
https://ria.ru/20220713/zapad-1802209027.html
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801852574.html
украина
индонезия
бали
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экономика, украина, индонезия, бали, большая двадцатка
12:11 14.07.2022 (обновлено: 12:14 14.07.2022)
 
СМИ: споры вокруг Украины могут помешать подписанию заявления ведомств G20

Блумберг: споры вокруг Украины могут помешать подписанию заявления финансовых ведомств G20

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Разногласия по поводу экономических последствий событий на Украине могут усложнить процесс согласования итогового заявления министерской встречи финансовых ведомств G20 в субботу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
С 15 по 16 июля на Бали пройдет встреча глав финансовых ведомств и председателей центробанков стран "большой двадцатки". Ожидается, что переговоры будут посвящены целому ряду вопросов, связанных с ростом цен, угрозами дефолтов и восстановлением экономик, пострадавших от пандемии COVID-19.
G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 15:07
СМИ рассказали о смене подхода к России на встрече министров финансов G20
В частности, как отмечает агентство, разногласия касаются причин и способов преодоления кризиса в цепочке поставок и инфляции на фоне ситуации на Украине.
По словам неназванного чиновника, Индонезия настаивает на составлении итогового соглашения, однако чиновники принимающей страны не испытывают оптимизма в отношении перспектив его подписания.
Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 08:13
Встреча международной контактной группы по помощи Украине пройдет 20 июля
 
ЭкономикаУкраинаИндонезияБалиБольшая двадцатка
 
 
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