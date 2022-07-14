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Путин разрешил призывникам заключать контракт о службе в органах ФСБ - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин разрешил призывникам заключать контракт о службе в органах ФСБ
Путин разрешил призывникам заключать контракт о службе в органах ФСБ - РИА Новости, 14.07.2022
Путин разрешил призывникам заключать контракт о службе в органах ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывникам заключать контракт о прохождении военной службы в органах ФСБ. Соответствующий... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:32
2022-07-14T18:58
безопасность
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывникам заключать контракт о прохождении военной службы в органах ФСБ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом устанавливается, что контракт о прохождении военной службы в органах Федеральной службы безопасности вправе заключать военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и имеющие среднее профессиональное образование.В заключении комитета СФ по обороне уточнялось, что перечень войск, воинских формирований и органов, в которые военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, получившие до призыва на военную службу среднее профессиональное образование, а также граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее профессиональное образование, могут поступить на военную службу по контракту, дополняется органами ФСБ.Также закон предусматривает, что новый контракт о прохождении военной службы в Службе внешней разведки РФ может быть заключен с гражданами РФ, проходившими военную службу по контракту, являющимися высококвалифицированными специалистами и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе в порядке, определяемом руководителем Службы внешней разведки РФ, либо, если указанные граждане имеют воинские звания высших офицеров, в порядке, определяемом президентом РФ.Помимо этого, закон дает право служить по контракту в ФСБ и СВР высококвалифицированным специалистам, имеющих звание высших офицеров и достигших предельного возраста пребывания на службе. Закон предусматривает, что с такими офицерами может быть заключен новый контракт о прохождении военной службы на основаниях по решению руководителей СВР и ФСБ или президента РФ.Кроме того, для военнослужащих СВР на должностях руководителей, начальников командиров и их заместителей вводится ненормированный служебный день. Такой формат работы может также устанавливаться для военнослужащих, замещающих иные воинские должности из перечня, утверждаемого руководителем СВР. При этом военнослужащим СВР, для которых установлен ненормированный служебный день, предоставляется дополнительный отпуск.
https://ria.ru/20220627/prizyv-1798520321.html
https://ria.ru/20220528/armiya-1791398068.html
https://ria.ru/20220627/kontrakt-1798544493.html
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безопасность, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
18:32 14.07.2022 (обновлено: 18:58 14.07.2022)
 
Путин разрешил призывникам заключать контракт о службе в органах ФСБ

Путин разрешил призывникам заключать контракт о прохождении военной службы в органах ФСБ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Здание Федеральной службы безопасности РФ
 Здание Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Федеральной службы безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывникам заключать контракт о прохождении военной службы в органах ФСБ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом устанавливается, что контракт о прохождении военной службы в органах Федеральной службы безопасности вправе заключать военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и имеющие среднее профессиональное образование.
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Также закон предусматривает, что новый контракт о прохождении военной службы в Службе внешней разведки РФ может быть заключен с гражданами РФ, проходившими военную службу по контракту, являющимися высококвалифицированными специалистами и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе в порядке, определяемом руководителем Службы внешней разведки РФ, либо, если указанные граждане имеют воинские звания высших офицеров, в порядке, определяемом президентом РФ.
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Кроме того, для военнослужащих СВР на должностях руководителей, начальников командиров и их заместителей вводится ненормированный служебный день. Такой формат работы может также устанавливаться для военнослужащих, замещающих иные воинские должности из перечня, утверждаемого руководителем СВР. При этом военнослужащим СВР, для которых установлен ненормированный служебный день, предоставляется дополнительный отпуск.
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БезопасностьРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Путин
 
 
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