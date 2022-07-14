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Регулятор ФРГ подтвердил начало отбора газа из газохранилищ
Регулятор ФРГ подтвердил начало отбора газа из газохранилищ - РИА Новости, 14.07.2022
Регулятор ФРГ подтвердил начало отбора газа из газохранилищ
Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило, что в стране начался отбор газа из хранилищ, он происходит в небольших объемах, но это осложняет задачу... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T15:16
2022-07-14T15:16
2022-07-14T15:21
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило, что в стране начался отбор газа из хранилищ, он происходит в небольших объемах, но это осложняет задачу достичь необходимого уровня запасов к зиме, говорится в ежедневном докладе ведомства."В настоящее время из-за рыночных причин из газохранилищ происходит частичный отбор. Это значит, что в сумме в небольших объемах меньше закачивается газа, чем выкачивается. Это развитие событий осложняет достижение необходимого объема заполненности для зимы и снижает резервы на случай нехватки газа", - говорится в ежедневном докладе.Уровень заполненности составляет 64,5%, это на 0,01% ниже, чем днем ранее. Как отмечает издание Bild, снижение заполненности газохранилищ в Германии произошло впервые с апреля. Это произошло на фоне остановки прокачки газа по "Северному потоку 1" в связи с ремонтными работами. Ведомство при этом указывает, что безопасность газоснабжение обеспечено, оно стабильно, но ситуация напряженная и нельзя исключать ее ухудшения.
https://ria.ru/20220714/gaz-1802364721.html
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экономика, цены на нефть, германия, bild, северный поток
15:16 14.07.2022 (обновлено: 15:21 14.07.2022)
Регулятор ФРГ подтвердил начало отбора газа из газохранилищ
Регулятор ФРГ подтвердил начало отбора газа из газохранилищ в небольших объемах