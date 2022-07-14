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В России создали Фонд пенсионного и социального страхования - РИА Новости, 15.07.2022
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В России создали Фонд пенсионного и социального страхования
В России создали Фонд пенсионного и социального страхования - РИА Новости, 15.07.2022
В России создали Фонд пенсионного и социального страхования
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования, документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-14T12:19
2022-07-15T00:08
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования, документ опубликован на портале правовой информации.Структура будет создана благодаря слиянию преобразованного Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС).В правительстве указывали, что такой шаг ускорит предоставление социальных услуг и сделает этот процесс удобным для граждан, в частности за счет создания единых офисов для обслуживания клиентов.Эта реформа — одна из частей проекта по созданию в России социального казначейства. Основой его будет цифровая платформа, объединяющая все российские информационные системы в социальной сфере. Это позволит государству централизованно управлять всеми социальными выплатами.По словам главы комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова, новый закон даст работодателям возможность осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу. Кроме того, объединение ПФР и ФСС позволит увеличить социальные пособия в полтора раза к 2025 году.Поправками, которые были приняты во втором чтении законопроекта в Госдуме, предусматриваются соцгарантии для работников фонда, которые включают в себя право на санаторно-курортное лечение и медицинское обслуживание, а также субсидию на приобретение жилья. Также исключается положение о наблюдательном совете фонда, который должен был стать высшим коллегиальным органом управления.
https://ria.ru/20220712/pensii-1801869694.html
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россия, общество, владимир путин
12:19 14.07.2022 (обновлено: 00:08 15.07.2022)
 
В России создали Фонд пенсионного и социального страхования

Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖенщина на улице в Краснодаре
Женщина на улице в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования, документ опубликован на портале правовой информации.
Структура будет создана благодаря слиянию преобразованного Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС).
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В правительстве указывали, что такой шаг ускорит предоставление социальных услуг и сделает этот процесс удобным для граждан, в частности за счет создания единых офисов для обслуживания клиентов.
Эта реформа — одна из частей проекта по созданию в России социального казначейства. Основой его будет цифровая платформа, объединяющая все российские информационные системы в социальной сфере. Это позволит государству централизованно управлять всеми социальными выплатами.
По словам главы комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова, новый закон даст работодателям возможность осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу. Кроме того, объединение ПФР и ФСС позволит увеличить социальные пособия в полтора раза к 2025 году.

Поправками, которые были приняты во втором чтении законопроекта в Госдуме, предусматриваются соцгарантии для работников фонда, которые включают в себя право на санаторно-курортное лечение и медицинское обслуживание, а также субсидию на приобретение жилья. Также исключается положение о наблюдательном совете фонда, который должен был стать высшим коллегиальным органом управления.
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