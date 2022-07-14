14:58 14.07.2022 (обновлено: 18:53 14.07.2022)
Bloomberg: Евросоюз поднял вопрос о снятии санкций с нескольких россиян
Bloomberg узнал об обсуждении в Евросоюзе снятия персональных санкций с нескольких россиян
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Евросоюз обсуждает возможность снятия санкций примерно с четырех десятков россиян, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
"Евросоюз обсуждает снятие санкций, которые он ввел против ряда россиян <…> после того, как юристы блока выяснили, что меры могли быть введены на слабых основаниях", — говорится в публикации.
Отмечается, что около 30 человек уже обратились в суд с требованием исключить их из санкционного списка, а еще примерно десять попросили об этом напрямую Евросоюз.
При этом юридическая служба Еврокомиссии проинформировала постпредов стран ЕС о том, что часть запросов оправданна — представленная этими лицами информация свидетельствует, что основания против них были слабыми, старыми или неверными.
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Сейчас в Евросоюзе готовят очередной, седьмой по счету, пакет антироссийских санкций. В него предполагается включить еще порядка 50 физических лиц и компаний. Кроме того, новые ограничения будут включать запрет на импорт российского золота.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.