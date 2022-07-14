https://ria.ru/20220714/es-1802449528.html

Bloomberg: Евросоюз поднял вопрос о снятии санкций с нескольких россиян

Bloomberg: Евросоюз поднял вопрос о снятии санкций с нескольких россиян - РИА Новости, 14.07.2022

Bloomberg: Евросоюз поднял вопрос о снятии санкций с нескольких россиян

Евросоюз обсуждает возможность снятия санкций примерно с четырех десятков россиян, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:58

2022-07-14T14:58

2022-07-14T18:53

санкции

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Евросоюз обсуждает возможность снятия санкций примерно с четырех десятков россиян, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники."Евросоюз обсуждает снятие санкций, которые он ввел против ряда россиян <…> после того, как юристы блока выяснили, что меры могли быть введены на слабых основаниях", — говорится в публикации.Отмечается, что около 30 человек уже обратились в суд с требованием исключить их из санкционного списка, а еще примерно десять попросили об этом напрямую Евросоюз.При этом юридическая служба Еврокомиссии проинформировала постпредов стран ЕС о том, что часть запросов оправданна — представленная этими лицами информация свидетельствует, что основания против них были слабыми, старыми или неверными.Сейчас в Евросоюзе готовят очередной, седьмой по счету, пакет антироссийских санкций. В него предполагается включить еще порядка 50 физических лиц и компаний. Кроме того, новые ограничения будут включать запрет на импорт российского золота.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220714/evropa-1802339256.html

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санкции, евросоюз, россия, санкции в отношении россии