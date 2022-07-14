https://ria.ru/20220714/es-1802424552.html

Эксперт рассказал, как антироссийские санкции могут еще повлиять на ЕС

Эксперт рассказал, как антироссийские санкции могут еще повлиять на ЕС - РИА Новости, 14.07.2022

Эксперт рассказал, как антироссийские санкции могут еще повлиять на ЕС

Европе из-за санкций против России придется чаще использовать доллар, что еще сильнее ослабит евро, который в среду опустился ниже доллара впервые за 20 лет,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:01

2022-07-14T14:01

2022-07-14T14:01

в мире

евросоюз

европа

германия

балтия

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Европе из-за санкций против России придется чаще использовать доллар, что еще сильнее ослабит евро, который в среду опустился ниже доллара впервые за 20 лет, вызовет напряженность и может значительно дестабилизировать еврозону, считает французский эксперт, глава аналитического центра "Институт свобод" Шарль Гав.Все это, по мнению эксперта, дает доллару преимущество: большая часть сделок впредь будет совершаться в долларах, что усилит его доминирующую роль в мире. "Он может занять 65% мировых резервов, в то время как доля евро опустится даже ниже 20%. Это плохо для евро", - отметил Гав, напомнив, что евро выходил на уровень 1,6 доллара лишь однажды - до крупного экономического кризиса 2008 года, после чего его стоимость снижалась."Падение стоимости евро означает постепенный отказ от евро как резервной валюты, рост инфляции в еврозоне, обнищание населения Европы, повышение стоимости импорта энергии, материалов и продуктов. Мы видим, что происходит не рост цен, а обесценивание денег… За 10 лет Европа увеличила денежную массу в четыре раза. Мы печатали деньги с большой скоростью, это огромный вектор инфляции", - полагает эксперт.Инфляция в Европе уже составляет 22% в странах Балтии, 8,8% в ЕС и выше 8,6% в еврозоне, 15,6% в Польше, среднеевропейский уровень инфляции вскоре может достичь 10%, подчеркнул эксперт.Гав считает, что в Европе "рациональное мышление ушло" и сама она "вступила в период цивилизационного упадка", а надежды на поддержку европейского экспорта, повышение конкурентоспособности национальной продукции и рост туризма на фоне падения евро не оправдываются. По его словам, слишком сильное падение валюты может значительно дестабилизировать еврозону."Германия экспортирует автомобили, и ее превосходство заключается в топливных двигателях, которые должны будут постепенно исчезнуть через 5-10 лет. Германия также экспортирует химикаты, но их производство окажется под давлением из-за повышения стоимости нефти и газа. Конкурентоспособность сильно пострадает. Торговый баланс Германии ухудшится, и осенью страна может столкнуться с тяжелой рецессией", - привел эксперт пример возможного развития событий в Германии.По его мнению, в Европе на фоне снижения евро возникнет напряженность и "некоторые страны могут замкнуться в себе в тот момент, когда действия должны быть скоординированы": Италия или Испания могут оказаться под слишком сильным давлением, чтобы оставаться в еврозоне, а долг Франции и ее значительно ухудшившийся торговый баланс могут оказать негативное влияние на евро, резюмировал Гав.

https://ria.ru/20220713/evrosoyuz-1802230790.html

https://ria.ru/20220705/gaz-1800292689.html

https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800121632.html

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в мире, евросоюз, европа, германия, балтия, экономика