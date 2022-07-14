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В МИД назвали причину роста цен на энергоносители в мире
В МИД назвали причину роста цен на энергоносители в мире - РИА Новости, 14.07.2022
В МИД назвали причину роста цен на энергоносители в мире
Проблема роста цен на энергоносители возникла из-за просчетов западной энергетической политики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:55
2022-07-14T13:55
2022-07-14T13:55
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Проблема роста цен на энергоносители возникла из-за просчетов западной энергетической политики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Причиной роста цен на энергоносители, включая нефть, носят многоплановый характер. Проблемы не в визите Байдена в Саудовскую Аравию, а в серьезных просчетах энергетической политики Запада, которые привели к недофинансированию углеводородного сектора в последние годы. Это то, о чем я говорила - концепция была иная", - отметила дипломат в ходе своего еженедельного брифинга.Она добавила, что "крайне негативно воздействуют на рынок и незаконные рестрикции в энергетической сфере, к которым в политических целях сплошь и рядом прибегают США".Кроме того, Захарова подчеркнула, что Москва высоко ценит "многолетнее сотрудничество с Саудовской Аравией в сфере энергетики, наши страны являются сопредседателями механизма ОПЕК+, он играет важную роль в стабилизации нефтяного рынка".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), природный газ, опек+, россия, в мире, цены
В МИД назвали причину роста цен на энергоносители в мире
Захарова: к росту цен на энергоносители привели просчеты западной энергетической политики