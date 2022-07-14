16:48 14.07.2022 (обновлено: 18:47 14.07.2022)
Глава Shell предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за цен на энергию
Глава Shell Бен ван Берден: Европе грозит тяжелая зима из-за высоких цен на энергию
Газовая конфорка. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Европе грозит по-настоящему тяжелая зима из-за высоких цен на энергию, заявил глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден.
"Цены будут расти, и в худшем случае нам придется ввести нормирование потребления газа", — приводит его слова агентство Блумберг.
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Издание отмечает, что сейчас европейские правительства и промышленность оказались в сложном положении, поскольку поставки газа по важнейшему газопроводу "Северный поток" остановились из-за ремонтных работ и пока неясно, когда они возобновятся.
По мнению ван Бердена, сейчас невозможно сказать, приведет ли это к полному прекращению поставок.
За последний год цены на газ в Европе выросли более чем на 400 процентов, подчеркивает Блумберг.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. В будущем Европа не исключает и запрета на импорт газа. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.