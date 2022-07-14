https://ria.ru/20220714/energiya-1802492676.html

Глава Shell предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за цен на энергию

Глава Shell предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за цен на энергию - РИА Новости, 14.07.2022

Глава Shell предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за цен на энергию

Европе грозит по-настоящему тяжелая зима из-за высоких цен на энергию, заявил глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:48

2022-07-14T16:48

2022-07-14T18:47

в мире

евросоюз

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северный поток

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Европе грозит по-настоящему тяжелая зима из-за высоких цен на энергию, заявил глава международной нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Бен ван Берден.Издание отмечает, что сейчас европейские правительства и промышленность оказались в сложном положении, поскольку поставки газа по важнейшему газопроводу "Северный поток" остановились из-за ремонтных работ и пока неясно, когда они возобновятся.По мнению ван Бердена, сейчас невозможно сказать, приведет ли это к полному прекращению поставок.За последний год цены на газ в Европе выросли более чем на 400 процентов, подчеркивает Блумберг. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть. В будущем Европа не исключает и запрета на импорт газа. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220714/evropa-1802339256.html

https://ria.ru/20220618/gaz-1796368694.html

https://ria.ru/20220710/britaniya-1801486991.html

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в мире, евросоюз, экономика, владимир путин, европа, россия, германия, северный поток