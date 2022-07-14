https://ria.ru/20220714/dtp-1802412381.html

На юго-западе Москвы столкнулись автомобиль и велосипедист

На юго-западе Москвы столкнулись автомобиль и велосипедист - РИА Новости, 14.07.2022

На юго-западе Москвы столкнулись автомобиль и велосипедист

ДТП с участием автомобиля и велосипедиста произошло на улице 50 лет Октября в районе дома 1 на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:21

2022-07-14T13:21

2022-07-14T13:23

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и велосипедиста произошло на улице 50 лет Октября в районе дома 1 на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На улице 50 лет Октября в районе дома 1 произошло ДТП с участием автомобиля и велосипедиста на пешеходном переходе. Обстоятельства выясняются. На месте работают оперативные службы", - сказано в сообщении.В департаменте напомнили, что прежде чем выходить на пешеходный переход с самокатом или велосипедом, необходимо спешиться и везти их рядом. Водителей попросили быть внимательнее вблизи пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать пешеходов.

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москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва