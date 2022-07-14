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На юго-западе Москвы столкнулись автомобиль и велосипедист - РИА Новости, 14.07.2022
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На юго-западе Москвы столкнулись автомобиль и велосипедист
На юго-западе Москвы столкнулись автомобиль и велосипедист - РИА Новости, 14.07.2022
На юго-западе Москвы столкнулись автомобиль и велосипедист
ДТП с участием автомобиля и велосипедиста произошло на улице 50 лет Октября в районе дома 1 на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:21
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происшествия
москва
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и велосипедиста произошло на улице 50 лет Октября в районе дома 1 на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."На улице 50 лет Октября в районе дома 1 произошло ДТП с участием автомобиля и велосипедиста на пешеходном переходе. Обстоятельства выясняются. На месте работают оперативные службы", - сказано в сообщении.В департаменте напомнили, что прежде чем выходить на пешеходный переход с самокатом или велосипедом, необходимо спешиться и везти их рядом. Водителей попросили быть внимательнее вблизи пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать пешеходов.
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происшествия, москва
13:21 14.07.2022 (обновлено: 13:23 14.07.2022)
 
На юго-западе Москвы столкнулись автомобиль и велосипедист

Дептранс: ДТП с участием автомобиля и велосипедиста произошло на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ДТП с участием автомобиля и велосипедиста произошло на улице 50 лет Октября в районе дома 1 на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"На улице 50 лет Октября в районе дома 1 произошло ДТП с участием автомобиля и велосипедиста на пешеходном переходе. Обстоятельства выясняются. На месте работают оперативные службы", - сказано в сообщении.
В департаменте напомнили, что прежде чем выходить на пешеходный переход с самокатом или велосипедом, необходимо спешиться и везти их рядом. Водителей попросили быть внимательнее вблизи пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать пешеходов.
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