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Пашинян заявил о привилегированной дружбе Армении и Франции - РИА Новости, 14.07.2022
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Пашинян заявил о привилегированной дружбе Армении и Франции
Пашинян заявил о привилегированной дружбе Армении и Франции - РИА Новости, 14.07.2022
Пашинян заявил о привилегированной дружбе Армении и Франции
Премьер Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии - заявил о РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:54
2022-07-14T10:54
в мире
армения
франция
никол пашинян
эммануэль макрон
день взятия бастилии
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ЕРЕВАН, 14 июл - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии - заявил о привилегированном характере дружественных отношений между двумя странами и пригласил французского лидера с визитом."Мы высоко ценим привилегированную дружбу с Францией, основанную на имеющих тысячелетнюю историю богатых армяно-французских контактах, а также на прочном цивилизационном и ценностном фундаменте. Мы рады констатировать, что параллельно с армяно-французским политическим диалогом на высоком уровне предпринимаются активные шаги по укреплению и развитию экономических связей между Арменией и Францией", - говорится в послании на сайте кабмина.Он также добавил, что "Армения высоко оценивает роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и ее участие в процессе мирного урегулирования и справедливого решения нагорно-карабахской проблемы". В этой связи он подтвердил решительную приверженность Армении достижению мирного и прочного урегулирования вопроса."Еще раз поздравляя Францию с этим праздником, подтверждаю свое желание и желание армянского народа в ближайшее время принять Вас в Армении с государственным визитом", - отмечается в послании.
https://ria.ru/20220707/frantsiya-1800847177.html
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в мире, армения, франция, никол пашинян, эммануэль макрон, день взятия бастилии
10:54 14.07.2022
 
Пашинян заявил о привилегированной дружбе Армении и Франции

Пашинян напомнил Макрону об армяно-французской дружбе, поздравив с Днем взятия Бастилии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 июл - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии - заявил о привилегированном характере дружественных отношений между двумя странами и пригласил французского лидера с визитом.
"Мы высоко ценим привилегированную дружбу с Францией, основанную на имеющих тысячелетнюю историю богатых армяно-французских контактах, а также на прочном цивилизационном и ценностном фундаменте. Мы рады констатировать, что параллельно с армяно-французским политическим диалогом на высоком уровне предпринимаются активные шаги по укреплению и развитию экономических связей между Арменией и Францией", - говорится в послании на сайте кабмина.
Он также добавил, что "Армения высоко оценивает роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и ее участие в процессе мирного урегулирования и справедливого решения нагорно-карабахской проблемы". В этой связи он подтвердил решительную приверженность Армении достижению мирного и прочного урегулирования вопроса.
"Еще раз поздравляя Францию с этим праздником, подтверждаю свое желание и желание армянского народа в ближайшее время принять Вас в Армении с государственным визитом", - отмечается в послании.
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В миреАрменияФранцияНикол ПашинянЭммануэль МакронДень взятия Бастилии
 
 
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