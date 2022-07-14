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Пашинян заявил о привилегированной дружбе Армении и Франции

Пашинян заявил о привилегированной дружбе Армении и Франции - РИА Новости, 14.07.2022

Пашинян заявил о привилегированной дружбе Армении и Франции

Премьер Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии - заявил о РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:54

2022-07-14T10:54

2022-07-14T10:54

в мире

армения

франция

никол пашинян

эммануэль макрон

день взятия бастилии

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ЕРЕВАН, 14 июл - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии - заявил о привилегированном характере дружественных отношений между двумя странами и пригласил французского лидера с визитом."Мы высоко ценим привилегированную дружбу с Францией, основанную на имеющих тысячелетнюю историю богатых армяно-французских контактах, а также на прочном цивилизационном и ценностном фундаменте. Мы рады констатировать, что параллельно с армяно-французским политическим диалогом на высоком уровне предпринимаются активные шаги по укреплению и развитию экономических связей между Арменией и Францией", - говорится в послании на сайте кабмина.Он также добавил, что "Армения высоко оценивает роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и ее участие в процессе мирного урегулирования и справедливого решения нагорно-карабахской проблемы". В этой связи он подтвердил решительную приверженность Армении достижению мирного и прочного урегулирования вопроса."Еще раз поздравляя Францию с этим праздником, подтверждаю свое желание и желание армянского народа в ближайшее время принять Вас в Армении с государственным визитом", - отмечается в послании.

https://ria.ru/20220707/frantsiya-1800847177.html

армения

франция

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в мире, армения, франция, никол пашинян, эммануэль макрон, день взятия бастилии