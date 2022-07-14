Рейтинг@Mail.ru
Более 200 нарушений в содержании домов обнаружили в МО с помощью дронов - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220714/drony-1802440401.html
Более 200 нарушений в содержании домов обнаружили в МО с помощью дронов
Более 200 нарушений в содержании домов обнаружили в МО с помощью дронов - РИА Новости, 14.07.2022
Более 200 нарушений в содержании домов обнаружили в МО с помощью дронов
Более двухсот нарушений в содержании домов обнаружила Госжилинспекция Московской области благодаря использованию квадрокоптеров, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:29
2022-07-14T14:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
госжилинспекция московской области
госжилинспекции московской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802438130_0:45:1440:855_1920x0_80_0_0_65f7a4f7e62f23d53dc697bfb5d044b3.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Более двухсот нарушений в содержании домов обнаружила Госжилинспекция Московской области благодаря использованию квадрокоптеров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Только за июль было совершено 400 вылетов в 45 городских округах, а с начала года было совершено более 1 тысячи вылетов. За этот летный сезон квадрокоптеры обнаружили 221 нарушение в содержании таких конструкций, 102 из которых уже устранили", - говорится в сообщении.Самые распространенные виды нарушений, зафиксированные с помощью квадрокоптеров, — это неисправности кровельных элементов - 54 случая, повреждение деталей вентиляционных систем - 51 эпизод и нарушения в содержании фасадов, включая межпанельные швы, балконы, лоджии и иные выступающие конструкции – 20 случаев.
https://ria.ru/20220704/zhkkh-1800036496.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802438130_120:0:1320:900_1920x0_80_0_0_47d7c657f9282a569154baebaddf3266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), жкх, госжилинспекция московской области, госжилинспекции московской области
14:29 14.07.2022
 

Более 200 нарушений в содержании домов обнаружили в МО с помощью дронов

© Фото : Правительство Московской областиСъемка с квадрокоптера в Московской области
Съемка с квадрокоптера в Московской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : Правительство Московской области
Съемка с квадрокоптера в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Более двухсот нарушений в содержании домов обнаружила Госжилинспекция Московской области благодаря использованию квадрокоптеров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Только за июль было совершено 400 вылетов в 45 городских округах, а с начала года было совершено более 1 тысячи вылетов. За этот летный сезон квадрокоптеры обнаружили 221 нарушение в содержании таких конструкций, 102 из которых уже устранили", - говорится в сообщении.
Самые распространенные виды нарушений, зафиксированные с помощью квадрокоптеров, — это неисправности кровельных элементов - 54 случая, повреждение деталей вентиляционных систем - 51 эпизод и нарушения в содержании фасадов, включая межпанельные швы, балконы, лоджии и иные выступающие конструкции – 20 случаев.
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 11:07Новости Подмосковья
Власти Подмосковья назвали топ-обращений по вопросам ЖКХ
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХГосжилинспекция Московской областиГосжилинспекции Московской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала