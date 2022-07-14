https://ria.ru/20220714/drony-1802440401.html

Более 200 нарушений в содержании домов обнаружили в МО с помощью дронов

Более 200 нарушений в содержании домов обнаружили в МО с помощью дронов - РИА Новости, 14.07.2022

Более 200 нарушений в содержании домов обнаружили в МО с помощью дронов

Более двухсот нарушений в содержании домов обнаружила Госжилинспекция Московской области благодаря использованию квадрокоптеров, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:29

2022-07-14T14:29

2022-07-14T14:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

госжилинспекция московской области

госжилинспекции московской области

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Более двухсот нарушений в содержании домов обнаружила Госжилинспекция Московской области благодаря использованию квадрокоптеров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Только за июль было совершено 400 вылетов в 45 городских округах, а с начала года было совершено более 1 тысячи вылетов. За этот летный сезон квадрокоптеры обнаружили 221 нарушение в содержании таких конструкций, 102 из которых уже устранили", - говорится в сообщении.Самые распространенные виды нарушений, зафиксированные с помощью квадрокоптеров, — это неисправности кровельных элементов - 54 случая, повреждение деталей вентиляционных систем - 51 эпизод и нарушения в содержании фасадов, включая межпанельные швы, балконы, лоджии и иные выступающие конструкции – 20 случаев.

https://ria.ru/20220704/zhkkh-1800036496.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

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