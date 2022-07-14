https://ria.ru/20220714/drony-1802440401.html
Более 200 нарушений в содержании домов обнаружили в МО с помощью дронов
Более 200 нарушений в содержании домов обнаружили в МО с помощью дронов - РИА Новости, 14.07.2022
Более 200 нарушений в содержании домов обнаружили в МО с помощью дронов
Более двухсот нарушений в содержании домов обнаружила Госжилинспекция Московской области благодаря использованию квадрокоптеров, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:29
2022-07-14T14:29
2022-07-14T14:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
госжилинспекция московской области
госжилинспекции московской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802438130_0:45:1440:855_1920x0_80_0_0_65f7a4f7e62f23d53dc697bfb5d044b3.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Более двухсот нарушений в содержании домов обнаружила Госжилинспекция Московской области благодаря использованию квадрокоптеров, говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Только за июль было совершено 400 вылетов в 45 городских округах, а с начала года было совершено более 1 тысячи вылетов. За этот летный сезон квадрокоптеры обнаружили 221 нарушение в содержании таких конструкций, 102 из которых уже устранили", - говорится в сообщении.Самые распространенные виды нарушений, зафиксированные с помощью квадрокоптеров, — это неисправности кровельных элементов - 54 случая, повреждение деталей вентиляционных систем - 51 эпизод и нарушения в содержании фасадов, включая межпанельные швы, балконы, лоджии и иные выступающие конструкции – 20 случаев.
https://ria.ru/20220704/zhkkh-1800036496.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802438130_120:0:1320:900_1920x0_80_0_0_47d7c657f9282a569154baebaddf3266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), жкх, госжилинспекция московской области, госжилинспекции московской области