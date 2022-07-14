https://ria.ru/20220714/donbass-1802377160.html
МИД Китая прокомментировал признание Пхеньяном ДНР и ЛНР
МИД Китая прокомментировал признание Пхеньяном ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.07.2022
МИД Китая прокомментировал признание Пхеньяном ДНР и ЛНР
МИД Китая после признания Северной Кореей ДНР и ЛНР заявил о необходимости предотвратить эскалацию ситуации. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:49
2022-07-14T11:49
2022-07-14T11:49
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. МИД Китая после признания Северной Кореей ДНР и ЛНР заявил о необходимости предотвратить эскалацию ситуации."Позиция Китая по украинскому вопросу является четкой и последовательной: мы выступаем за мирное урегулирование споров в соответствии с основными целями и принципами Устава ООН, устранение разногласий путем переговоров и предотвращение эскалации ситуации", - заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы.МИД Украины в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР.
https://ria.ru/20220713/lnr-1802260027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, кндр (северная корея), китай, мид кнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
МИД Китая прокомментировал признание Пхеньяном ДНР и ЛНР
МИД Китая после признания Пхеньяном ДНР и ЛНР призвал предотвратить эскалацию ситуации