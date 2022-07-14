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МИД Китая прокомментировал признание Пхеньяном ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.07.2022
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МИД Китая прокомментировал признание Пхеньяном ДНР и ЛНР
МИД Китая прокомментировал признание Пхеньяном ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.07.2022
МИД Китая прокомментировал признание Пхеньяном ДНР и ЛНР
МИД Китая после признания Северной Кореей ДНР и ЛНР заявил о необходимости предотвратить эскалацию ситуации. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:49
2022-07-14T11:49
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
кндр (северная корея)
китай
мид кнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. МИД Китая после признания Северной Кореей ДНР и ЛНР заявил о необходимости предотвратить эскалацию ситуации."Позиция Китая по украинскому вопросу является четкой и последовательной: мы выступаем за мирное урегулирование споров в соответствии с основными целями и принципами Устава ООН, устранение разногласий путем переговоров и предотвращение эскалации ситуации", - заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы.МИД Украины в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР.
https://ria.ru/20220713/lnr-1802260027.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
кндр (северная корея)
китай
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, кндр (северная корея), китай, мид кнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
11:49 14.07.2022
 
МИД Китая прокомментировал признание Пхеньяном ДНР и ЛНР

МИД Китая после признания Пхеньяном ДНР и ЛНР призвал предотвратить эскалацию ситуации

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. МИД Китая после признания Северной Кореей ДНР и ЛНР заявил о необходимости предотвратить эскалацию ситуации.
"Позиция Китая по украинскому вопросу является четкой и последовательной: мы выступаем за мирное урегулирование споров в соответствии с основными целями и принципами Устава ООН, устранение разногласий путем переговоров и предотвращение эскалации ситуации", - заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы.
МИД Украины в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 17:57
Глава ЛНР назвал смелым шагом признание республики со стороны КНДР
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКНДР (Северная Корея)КитайМИД КНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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