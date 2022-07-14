https://ria.ru/20220714/donbass-1802377160.html

МИД Китая прокомментировал признание Пхеньяном ДНР и ЛНР

МИД Китая прокомментировал признание Пхеньяном ДНР и ЛНР - РИА Новости, 14.07.2022

МИД Китая прокомментировал признание Пхеньяном ДНР и ЛНР

МИД Китая после признания Северной Кореей ДНР и ЛНР заявил о необходимости предотвратить эскалацию ситуации. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:49

2022-07-14T11:49

2022-07-14T11:49

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

кндр (северная корея)

китай

мид кнр

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ПЕКИН, 14 июл – РИА Новости. МИД Китая после признания Северной Кореей ДНР и ЛНР заявил о необходимости предотвратить эскалацию ситуации."Позиция Китая по украинскому вопросу является четкой и последовательной: мы выступаем за мирное урегулирование споров в соответствии с основными целями и принципами Устава ООН, устранение разногласий путем переговоров и предотвращение эскалации ситуации", - заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что КНДР намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы.МИД Украины в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР.

https://ria.ru/20220713/lnr-1802260027.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

кндр (северная корея)

китай

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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