ВСУ обстреляли Горловку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили шесть снарядов по Горловке
© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.25 мск выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о десяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Град" и "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров. Мэр города Иван Приходько заявил, что в результате обстрела Горловки войсками Украины пострадали два сотрудника Мичуринской исправительной колонии.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".