https://ria.ru/20220714/dnr-1802578763.html

Украинские боевики выпустили по ДНР 409 боеприпасов

Украинские боевики выпустили по ДНР 409 боеприпасов - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские боевики выпустили по ДНР 409 боеприпасов

Украинские войска в четверг к 22.00 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики 409 боеприпасов, в том числе из РСЗО "Ураган", сообщает... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T23:14

2022-07-14T23:14

2022-07-14T23:14

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в четверг к 22.00 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики 409 боеприпасов, в том числе из РСЗО "Ураган", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За сегодняшний день по состоянию на 22.00 (совпадает с мск) противник выпустил 409 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр