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Украинские боевики выпустили по ДНР 409 боеприпасов - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские боевики выпустили по ДНР 409 боеприпасов
Украинские боевики выпустили по ДНР 409 боеприпасов - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские боевики выпустили по ДНР 409 боеприпасов
Украинские войска в четверг к 22.00 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики 409 боеприпасов, в том числе из РСЗО "Ураган", сообщает... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T23:14
2022-07-14T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в четверг к 22.00 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики 409 боеприпасов, в том числе из РСЗО "Ураган", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За сегодняшний день по состоянию на 22.00 (совпадает с мск) противник выпустил 409 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр
23:14 14.07.2022
 
Украинские боевики выпустили по ДНР 409 боеприпасов

Представительство: ВСУ выпустили по территории ДНР 409 боеприпасов за сутки

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский солдат стоит на самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" в Донецкой области
Украинский солдат стоит на самоходной артиллерийской установке Гвоздика в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский солдат стоит на самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в четверг к 22.00 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики 409 боеприпасов, в том числе из РСЗО "Ураган", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За сегодняшний день по состоянию на 22.00 (совпадает с мск) противник выпустил 409 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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