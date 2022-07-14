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Украинские боевики выпустили по ДНР 409 боеприпасов
Украинские боевики выпустили по ДНР 409 боеприпасов - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские боевики выпустили по ДНР 409 боеприпасов
Украинские войска в четверг к 22.00 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики 409 боеприпасов, в том числе из РСЗО "Ураган", сообщает... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T23:14
2022-07-14T23:14
2022-07-14T23:14
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в четверг к 22.00 мск выпустили по территории Донецкой Народной Республики 409 боеприпасов, в том числе из РСЗО "Ураган", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За сегодняшний день по состоянию на 22.00 (совпадает с мск) противник выпустил 409 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
Украинские боевики выпустили по ДНР 409 боеприпасов
Представительство: ВСУ выпустили по территории ДНР 409 боеприпасов за сутки