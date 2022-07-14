Украинские боевики выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 22.15 мск обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 22.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, войска Украины в 22.00 открыли огонь по Александровке, произведя по населенному пункту восемь выстрелов из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.