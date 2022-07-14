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Украинские боевики выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов - РИА Новости, 14.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/dnr-1802577624.html
Украинские боевики выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов
Украинские боевики выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов - РИА Новости, 14.07.2022
Украинские боевики выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов
Украинские войска в 22.15 мск обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T23:01
2022-07-14T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
сша
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 22.15 мск обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, войска Украины в 22.00 открыли огонь по Александровке, произведя по населенному пункту восемь выстрелов из танка.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о трех обстрелах Пантелеймоновки со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град" и "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, сша, нато, сцкк
23:01 14.07.2022
 
Украинские боевики выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 22.15 мск обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 22.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, войска Украины в 22.00 открыли огонь по Александровке, произведя по населенному пункту восемь выстрелов из танка.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о трех обстрелах Пантелеймоновки со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град" и "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСШАНАТОСЦКК
 
 
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