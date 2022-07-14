https://ria.ru/20220714/dnr-1802577624.html

Украинские боевики выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов

Украинские боевики выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов - РИА Новости, 14.07.2022

Украинские боевики выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов

Украинские войска в 22.15 мск обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T23:01

2022-07-14T23:01

2022-07-14T23:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

сша

нато

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в 22.15 мск обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, войска Украины в 22.00 открыли огонь по Александровке, произведя по населенному пункту восемь выстрелов из танка.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о трех обстрелах Пантелеймоновки со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град" и "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, донецкая народная республика, сша, нато, сцкк