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Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Кировского района Донецка - РИА Новости, 14.07.2022
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск Кировского района Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:06
2022-07-14T21:06
2022-07-14T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск Кировского района Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1987 года рождения в результате обстрела ВФУ Кировского района города Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По их информации, женщина получила ранения при обстреле, который украинские войска нанесли по Кировскому району города в 14.30, выпустив 8 снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Представительство ДНР: при обстреле ВСУ Кировского района Донецка пострадала женщина