https://ria.ru/20220714/dnr-1802564442.html

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Кировского района Донецка - РИА Новости, 14.07.2022

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск Кировского района Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T21:06

2022-07-14T21:06

2022-07-14T21:06

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск Кировского района Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1987 года рождения в результате обстрела ВФУ Кировского района города Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По их информации, женщина получила ранения при обстреле, который украинские войска нанесли по Кировскому району города в 14.30, выпустив 8 снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кировский район, донецкая народная республика, сцкк