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Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Кировского района Донецка - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/dnr-1802564442.html
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Кировского района Донецка - РИА Новости, 14.07.2022
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск Кировского района Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:06
2022-07-14T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск Кировского района Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1987 года рождения в результате обстрела ВФУ Кировского района города Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По их информации, женщина получила ранения при обстреле, который украинские войска нанесли по Кировскому району города в 14.30, выпустив 8 снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
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в мире, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
21:06 14.07.2022
 
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Представительство ДНР: при обстреле ВСУ Кировского района Донецка пострадала женщина

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела со стороны украинских войск Кировского района Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1987 года рождения в результате обстрела ВФУ Кировского района города Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По их информации, женщина получила ранения при обстреле, который украинские войска нанесли по Кировскому району города в 14.30, выпустив 8 снарядов калибром 122 миллиметра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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