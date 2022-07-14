https://ria.ru/20220714/dnr-1802367647.html
МИД ДНР проработает направления экономического сотрудничества с КНДР
МИД ДНР проработает направления экономического сотрудничества с КНДР - РИА Новости, 14.07.2022
МИД ДНР проработает направления экономического сотрудничества с КНДР
МИД Донецкой Народной Республики поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР, в том числе в экономике, заявил в четверг глава республики... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:28
2022-07-14T11:28
2022-07-14T11:40
донецкая народная республика
мид днр
в мире
кндр (северная корея)
денис пушилин
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. МИД Донецкой Народной Республики поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР, в том числе в экономике, заявил в четверг глава республики Денис Пушилин."С КНДР у нас есть определенные перспективы, сейчас уже МИД ДНР поставлена задача проработать уже в практической плоскости взаимодействие по различным направлениям, в том числе в экономике", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802285402.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, мид днр, в мире, кндр (северная корея), денис пушилин, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
11:28 14.07.2022 (обновлено: 11:40 14.07.2022)
МИД ДНР проработает направления экономического сотрудничества с КНДР
Пушилин поручил МИД ДНР проработать направления экономического сотрудничества с КНДР