https://ria.ru/20220714/dnr-1802367647.html

МИД ДНР проработает направления экономического сотрудничества с КНДР

МИД ДНР проработает направления экономического сотрудничества с КНДР - РИА Новости, 14.07.2022

МИД ДНР проработает направления экономического сотрудничества с КНДР

МИД Донецкой Народной Республики поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР, в том числе в экономике, заявил в четверг глава республики... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T11:28

2022-07-14T11:28

2022-07-14T11:40

донецкая народная республика

мид днр

в мире

кндр (северная корея)

денис пушилин

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. МИД Донецкой Народной Республики поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР, в том числе в экономике, заявил в четверг глава республики Денис Пушилин."С КНДР у нас есть определенные перспективы, сейчас уже МИД ДНР поставлена задача проработать уже в практической плоскости взаимодействие по различным направлениям, в том числе в экономике", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220713/ukraina-1802285402.html

донецкая народная республика

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, мид днр, в мире, кндр (северная корея), денис пушилин, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр