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МИД ДНР проработает направления экономического сотрудничества с КНДР - РИА Новости, 14.07.2022
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МИД ДНР проработает направления экономического сотрудничества с КНДР
МИД ДНР проработает направления экономического сотрудничества с КНДР - РИА Новости, 14.07.2022
МИД ДНР проработает направления экономического сотрудничества с КНДР
МИД Донецкой Народной Республики поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР, в том числе в экономике, заявил в четверг глава республики... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:28
2022-07-14T11:40
донецкая народная республика
мид днр
в мире
кндр (северная корея)
денис пушилин
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. МИД Донецкой Народной Республики поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР, в том числе в экономике, заявил в четверг глава республики Денис Пушилин."С КНДР у нас есть определенные перспективы, сейчас уже МИД ДНР поставлена задача проработать уже в практической плоскости взаимодействие по различным направлениям, в том числе в экономике", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
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донецкая народная республика, мид днр, в мире, кндр (северная корея), денис пушилин, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
11:28 14.07.2022 (обновлено: 11:40 14.07.2022)
 
МИД ДНР проработает направления экономического сотрудничества с КНДР

Пушилин поручил МИД ДНР проработать направления экономического сотрудничества с КНДР

© Фото : Пресс-служба представительства ДНРВстреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом КНДР в России Син Хон Чхолем
Встреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом КНДР в России Син Хон Чхолем - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Фото : Пресс-служба представительства ДНР
Встреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом КНДР в России Син Хон Чхолем. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. МИД Донецкой Народной Республики поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР, в том числе в экономике, заявил в четверг глава республики Денис Пушилин.
"С КНДР у нас есть определенные перспективы, сейчас уже МИД ДНР поставлена задача проработать уже в практической плоскости взаимодействие по различным направлениям, в том числе в экономике", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
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Донецкая Народная РеспубликаМИД ДНРВ миреКНДР (Северная Корея)Денис ПушилинПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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