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СМИ: Киев обязал военных сдать образцы ДНК для идентификации погибших
СМИ: Киев обязал военных сдать образцы ДНК для идентификации погибших - РИА Новости, 14.07.2022
СМИ: Киев обязал военных сдать образцы ДНК для идентификации погибших
Замглавы МВД Украины Игорь Бондаренко заявил, что на время военного положения украинские военные и правоохранители должны сдать образцы ДНК для последующей... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T05:36
2022-07-14T05:36
2022-07-14T05:36
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Замглавы МВД Украины Игорь Бондаренко заявил, что на время военного положения украинские военные и правоохранители должны сдать образцы ДНК для последующей идентификации погибших.Ранее издание интернет-издание "Страна.ua" сообщало, что на Украине был принят закон "О государственной регистрации геномной информации человека". По информации издания, держателем Электронного реестра геномной информации человека станет министерство внутренних дел, а информация будет использоваться для идентификации преступников, без вести пропавших, а также неопознанных тел."Учитывая потери, которые мы сегодня имеем, необходимо идентифицировать всех наших погибших... Это касается и военных, и также гражданских людей, которые попадут под обстрелы", — приводит издание "Украинская правда" слова Бондаренко.Отмечается, что все желающие граждане Украины и иностранцы могут в добровольном порядке пройти платную регистрацию геномной информации.
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в мире, украина, мвд украины, игорь бондаренко, москва
СМИ: Киев обязал военных сдать образцы ДНК для идентификации погибших
СМИ: на Украине заявили, что военные должны сдать образцы ДНК для идентификации погибших