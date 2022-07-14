https://ria.ru/20220714/dempfer-1802554151.html

Путин скорректировал демпфер по топливу с учетом скидки на российскую нефть

Путин скорректировал демпфер по топливу с учетом скидки на российскую нефть - РИА Новости, 14.07.2022

Путин скорректировал демпфер по топливу с учетом скидки на российскую нефть

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий временную корректировку демпфирующего механизма для цен на топливо с учетом скидки на российскую... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T20:03

2022-07-14T20:03

2022-07-14T20:03

экономика

россия

владимир путин

нефть

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий временную корректировку демпфирующего механизма для цен на топливо с учетом скидки на российскую нефть. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон уточняет формулу расчета демпфера на бензин таким образом, чтобы учитывалась скидка, которая предоставляется при экспорте российской нефти, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Скорректированный демпфер, по его словам, теперь действует в качестве антикризисной меры всего четыре месяца: с сентября по декабрь 2022 года.Закон также позволяет российским компаниям, реализующим в РФ бензин и дизель иностранного производства, применять налоговый вычет по акцизам. Для этого "уточняется, что демпфер выплачивается в том случае, если уполномоченная российская организация закупает бензин и дизельное топливо у иностранных организаций для насыщения внутреннего рынка", пояснял Сазанов.Решение скорректировать параметры демпфирующего механизма было принято в начале 2022 года на фоне макроэкономической ситуации: из-за курса рубля и растущих цен на нефть нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, это оказывало давление на цены для потребителей в России.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

https://ria.ru/20220714/ndpi-1802550997.html

https://ria.ru/20220714/neft-1802399768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, владимир путин, нефть