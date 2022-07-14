https://ria.ru/20220714/ddos-1802417293.html

Число DDoS-атак на российские компании в выросло в 15 раз

Число DDoS-атак на российские компании в выросло в 15 раз - РИА Новости, 14.07.2022

Число DDoS-атак на российские компании в выросло в 15 раз

Число DDoS-атак на российские компании в первом полугодии 2022 года выросло в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более всего пострадали... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:38

2022-07-14T13:38

2022-07-14T13:38

технологии

кибератаки

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число DDoS-атак на российские компании в первом полугодии 2022 года выросло в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более всего пострадали финансовый сектор, ритейл и логистическая сфера, следует из исследования, проведенного компанией по кибербезопасности StormWall, результаты которого есть у РИА Новости."Специалисты компании StormWall проанализировали DDoS-атаки, направленные на российские компании в первом полугодии 2022 года и выявили, что общее количество атак выросло в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Самыми атакуемыми отраслями в первой половине 2022 года стали финансовый сектор (32% от общего числа атак), ритейл (14% от общего числа атак), логистическая сфера (10% от общего числа атак)", - говорится в сообщении.Также DDoS-атакам подверглись страховая отрасль (8%) и образовательный сектор (7%)."В первом полугодии 2022 года максимальная мощность зафиксированной атаки была 700 тысяч HTTP-запросов в секунду. Также увеличилась длительность атак. В начале 2022 года атаки длились в среднем 7 часов и потом прекращались, а в конце 2021 года атаки длились в среднем 3 часа. Сейчас эксперты компании наблюдают, что некоторые атаки длятся неделями", - уточнили в компании.По словам специалистов, для организации киберинцидентов хакеры использовали как стандартные общедоступные инструменты, изначально предназначенные для тестирования, а не для проведения атак, так и специально разрабатываемые утилиты.

https://ria.ru/20220618/pmef-1796430130.html

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технологии, кибератаки