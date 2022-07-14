https://ria.ru/20220714/dannye-1802508906.html
Путин подписал закон о регулировании трансграничной передачи личных данных
Путин подписал закон о регулировании трансграничной передачи личных данных - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о регулировании трансграничной передачи личных данных
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий регулирование трансграничной (за пределы РФ) передачи персональных данных. Документ... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:28
2022-07-14T17:28
2022-07-14T17:28
технологии
россия
персональные данные
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий регулирование трансграничной (за пределы РФ) передачи персональных данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Так, закон устанавливает обязанность операторов уведомлять уполномоченные органы власти о намерении трансграничной передачи персональных данных. Устанавливается возможность запрета трансграничной передачи данных в случаях: защиты основ конституционного строя РФ, нравственности, здоровья и прав граждан; обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты экономических и финансовых интересов РФ, в иных случаях.При этом нормы уточняют, что мораторий на трансграничную передачу данных не будет распространяться в случае, если данные передаются в целях защиты жизни, здоровья, жизненно важных интересов.Право определять, на каких операторов мораторий не распространяется, получает правительство.
https://ria.ru/20220714/dannye-1802508235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, персональные данные, владимир путин, политика
Путин подписал закон о регулировании трансграничной передачи личных данных
Президент Путин подписал закон о регулировании трансграничной передачи персональных данных