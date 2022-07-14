Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о регулировании трансграничной передачи личных данных - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/dannye-1802508906.html
Путин подписал закон о регулировании трансграничной передачи личных данных
Путин подписал закон о регулировании трансграничной передачи личных данных - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон о регулировании трансграничной передачи личных данных
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий регулирование трансграничной (за пределы РФ) передачи персональных данных. Документ... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:28
2022-07-14T17:28
технологии
россия
персональные данные
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий регулирование трансграничной (за пределы РФ) передачи персональных данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Так, закон устанавливает обязанность операторов уведомлять уполномоченные органы власти о намерении трансграничной передачи персональных данных. Устанавливается возможность запрета трансграничной передачи данных в случаях: защиты основ конституционного строя РФ, нравственности, здоровья и прав граждан; обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты экономических и финансовых интересов РФ, в иных случаях.При этом нормы уточняют, что мораторий на трансграничную передачу данных не будет распространяться в случае, если данные передаются в целях защиты жизни, здоровья, жизненно важных интересов.Право определять, на каких операторов мораторий не распространяется, получает правительство.
https://ria.ru/20220714/dannye-1802508235.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_257:1487:2048:2830_1920x0_80_0_0_c47e8e1f8f43340137f2faa44c4880b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, персональные данные, владимир путин, политика
17:28 14.07.2022
 
Путин подписал закон о регулировании трансграничной передачи личных данных

Президент Путин подписал закон о регулировании трансграничной передачи персональных данных

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий регулирование трансграничной (за пределы РФ) передачи персональных данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, закон устанавливает обязанность операторов уведомлять уполномоченные органы власти о намерении трансграничной передачи персональных данных. Устанавливается возможность запрета трансграничной передачи данных в случаях: защиты основ конституционного строя РФ, нравственности, здоровья и прав граждан; обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты экономических и финансовых интересов РФ, в иных случаях.
При этом нормы уточняют, что мораторий на трансграничную передачу данных не будет распространяться в случае, если данные передаются в целях защиты жизни, здоровья, жизненно важных интересов.
Право определять, на каких операторов мораторий не распространяется, получает правительство.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 17:27
Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян
 
ТехнологииРоссияперсональные данныеВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала