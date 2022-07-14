https://ria.ru/20220714/dannye-1802508906.html

Путин подписал закон о регулировании трансграничной передачи личных данных

Путин подписал закон о регулировании трансграничной передачи личных данных - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон о регулировании трансграничной передачи личных данных

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий регулирование трансграничной (за пределы РФ) передачи персональных данных. Документ... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:28

2022-07-14T17:28

2022-07-14T17:28

технологии

россия

персональные данные

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий регулирование трансграничной (за пределы РФ) передачи персональных данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Так, закон устанавливает обязанность операторов уведомлять уполномоченные органы власти о намерении трансграничной передачи персональных данных. Устанавливается возможность запрета трансграничной передачи данных в случаях: защиты основ конституционного строя РФ, нравственности, здоровья и прав граждан; обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты экономических и финансовых интересов РФ, в иных случаях.При этом нормы уточняют, что мораторий на трансграничную передачу данных не будет распространяться в случае, если данные передаются в целях защиты жизни, здоровья, жизненно важных интересов.Право определять, на каких операторов мораторий не распространяется, получает правительство.

https://ria.ru/20220714/dannye-1802508235.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

технологии, россия, персональные данные, владимир путин, политика