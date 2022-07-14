https://ria.ru/20220714/dannye-1802508235.html
Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян
Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T17:27
2022-07-14T17:27
2022-07-14T17:27
персональные данные
общество
россия
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Поправки предлагаются в закон "О персональных данных" и иные законодательные акты РФ. Вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в данной сфере.Законом вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.
https://ria.ru/20220712/tinder-1801927976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
персональные данные, общество, россия, технологии, владимир путин
Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян
Путин подписал закон, ужесточающий требования к операторам обработки персональных данных