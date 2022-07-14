https://ria.ru/20220714/dannye-1802508235.html

Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян

Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T17:27

2022-07-14T17:27

2022-07-14T17:27

персональные данные

общество

россия

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и ужесточение требований к операторам обработки таких данных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Поправки предлагаются в закон "О персональных данных" и иные законодательные акты РФ. Вносится ряд изменений, направленных на совершенствование правовой защищенности субъектов персональных данных, а также усиление госконтроля в данной сфере.Законом вводится обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

https://ria.ru/20220712/tinder-1801927976.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

персональные данные, общество, россия, технологии, владимир путин