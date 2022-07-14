20:53 14.07.2022 (обновлено: 23:37 14.07.2022)
Брянский губернатор сообщил об обстрелах погранпоста поселка Черноземный
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстрелах погранпоста и АЗС
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области. Архивное фото
БРЯНСК, 14 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия", — написал он.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены.
Во вторник ВСУ обстреляли поселок городского типа Белая Березка. На территорию населенного пункта в Трубчевском районе попало около 18 минометных снарядов.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.