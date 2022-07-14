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Брянский губернатор сообщил об обстрелах погранпоста поселка Черноземный

Брянский губернатор сообщил об обстрелах погранпоста поселка Черноземный - РИА Новости, 14.07.2022

Брянский губернатор сообщил об обстрелах погранпоста поселка Черноземный

Украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, жертв и... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T20:53

2022-07-14T20:53

2022-07-14T23:37

происшествия

владимир путин

россия

трубчевский район

украина

вооруженные силы украины

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БРЯНСК, 14 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Отмечается, что жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены.Во вторник ВСУ обстреляли поселок городского типа Белая Березка. На территорию населенного пункта в Трубчевском районе попало около 18 минометных снарядов.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

россия

трубчевский район

украина

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происшествия, владимир путин, россия, трубчевский район, украина, вооруженные силы украины