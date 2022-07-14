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Брянский губернатор сообщил об обстрелах погранпоста поселка Черноземный - РИА Новости, 14.07.2022
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Брянский губернатор сообщил об обстрелах погранпоста поселка Черноземный
Брянский губернатор сообщил об обстрелах погранпоста поселка Черноземный - РИА Новости, 14.07.2022
Брянский губернатор сообщил об обстрелах погранпоста поселка Черноземный
Украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, жертв и... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T20:53
2022-07-14T23:37
происшествия
владимир путин
россия
трубчевский район
украина
вооруженные силы украины
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БРЯНСК, 14 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Отмечается, что жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены.Во вторник ВСУ обстреляли поселок городского типа Белая Березка. На территорию населенного пункта в Трубчевском районе попало около 18 минометных снарядов.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
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происшествия, владимир путин, россия, трубчевский район, украина, вооруженные силы украины
20:53 14.07.2022 (обновлено: 23:37 14.07.2022)
 
Брянский губернатор сообщил об обстрелах погранпоста поселка Черноземный

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстрелах погранпоста и АЗС

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 14 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный, а также АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"На АЗС повреждено остекление и внешняя обшивка здания. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия", — написал он.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены.
Во вторник ВСУ обстреляли поселок городского типа Белая Березка. На территорию населенного пункта в Трубчевском районе попало около 18 минометных снарядов.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
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