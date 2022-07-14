https://ria.ru/20220714/briks-1802466605.html

Сенатор назвал планы расширения БРИКС проявлением многополярного мира

Сенатор назвал планы расширения БРИКС проявлением многополярного мира - РИА Новости, 14.07.2022

Сенатор назвал планы расширения БРИКС проявлением многополярного мира

Возможное расширение БРИКС - это проявление процесса формирования многополярного мира, считает замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T15:48

2022-07-14T15:48

2022-07-14T15:49

в мире

брикс

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Возможное расширение БРИКС - это проявление процесса формирования многополярного мира, считает замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов.В конце июня в МИД Ирана заявляли, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к БРИКС говорил президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. По данным газеты "Известия", глава форума БРИКС выразила уверенность, что вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии должно пройти быстро, поскольку эти страны "‎уже в процессе"‎. Она добавила, что присоединение произойдет не единовременно."Планируемое расширение БРИКС, укрепление сотрудничества в его рамках, включая ускорение перехода на расчеты в национальных валютах и создание альтернативной доллару резервной валюты - это мощное проявление процесса формирования многополярного мира", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, разрушение системы доминирования США и Запада в мировых делах серьезно ускорилось на фоне слома коллективным Западом международно-правовых устоев, в частности, в торгово-экономической сфере, "в угаре антироссийской истерии"."Все меньше государств и народов готовы воспринимать на веру демократизаторскую демагогию западников. Все больше понимают опасность зависимости от доллара, евро и SWIFT для национального суверенитета", - подчеркнул он. По мнению Долгова, этот процесс займёт время, не будет простым, "но он необратим".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в четверг, что БРИКС в случае расширения не сможет стать альтернативой "Двадцатке", несмотря на то, что является важным механизмом сотрудничества стран с большой долей мирового ВВП. По его словам, БРИКС и G20 "не взаимозаменяющие, они, скорее, взаимодополняющие".БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

https://ria.ru/20220712/valyuta-1801953989.html

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