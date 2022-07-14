15:48 14.07.2022 (обновлено: 15:49 14.07.2022)
Сенатор назвал планы расширения БРИКС проявлением многополярного мира
Сенатор Долгов назвал планы расширения БРИКС проявлением формирования многополярного мира
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВстреча лидеров стран БРИКС во дворце "Итамарати"
Встреча лидеров стран БРИКС во дворце "Итамарати". Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Возможное расширение БРИКС - это проявление процесса формирования многополярного мира, считает замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов.
В конце июня в МИД Ирана заявляли, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, о намерении присоединиться к БРИКС говорил президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава департамента по международным экономическим делам МИД Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. Глава форума БРИКС Пурнима Ананд позднее заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. По данным газеты "Известия", глава форума БРИКС выразила уверенность, что вступление Турции, Египта и Саудовской Аравии должно пройти быстро, поскольку эти страны "уже в процессе". Она добавила, что присоединение произойдет не единовременно.
"Планируемое расширение БРИКС, укрепление сотрудничества в его рамках, включая ускорение перехода на расчеты в национальных валютах и создание альтернативной доллару резервной валюты - это мощное проявление процесса формирования многополярного мира", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, разрушение системы доминирования США и Запада в мировых делах серьезно ускорилось на фоне слома коллективным Западом международно-правовых устоев, в частности, в торгово-экономической сфере, "в угаре антироссийской истерии".
"Все меньше государств и народов готовы воспринимать на веру демократизаторскую демагогию западников. Все больше понимают опасность зависимости от доллара, евро и SWIFT для национального суверенитета", - подчеркнул он. По мнению Долгова, этот процесс займёт время, не будет простым, "но он необратим".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в четверг, что БРИКС в случае расширения не сможет стать альтернативой "Двадцатке", несмотря на то, что является важным механизмом сотрудничества стран с большой долей мирового ВВП. По его словам, БРИКС и G20 "не взаимозаменяющие, они, скорее, взаимодополняющие".