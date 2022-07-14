Рейтинг@Mail.ru
В Кремле считают, что БРИКС не сможет стать альтернативой G20 - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/briks-1802443163.html
В Кремле считают, что БРИКС не сможет стать альтернативой G20
В Кремле считают, что БРИКС не сможет стать альтернативой G20 - РИА Новости, 14.07.2022
В Кремле считают, что БРИКС не сможет стать альтернативой G20
БРИКС в случае расширения не сможет стать альтернативой "Двадцатке", несмотря на то, что является важным механизмом сотрудничества стран с большой долей... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:38
2022-07-14T14:46
брикс
в мире
большая двадцатка
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790255352_843:394:3012:1614_1920x0_80_0_0_06fff41b3790397db36b715c4e48b2b0.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. БРИКС в случае расширения не сможет стать альтернативой "Двадцатке", несмотря на то, что является важным механизмом сотрудничества стран с большой долей мирового ВВП, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, невозможно. Это важный механизм координации, взаимодействия, сотрудничества, в который входят страны с очень большой долей мирового ВВП. Но, конечно, "Двадцатка" - это совсем другой механизм, более широкий. Поэтому они не взаимозаменяющие, они, скорее, взаимодополняющие", - сказал Песков.Ранее стало известно, что Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС.
https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790255352_736:170:3012:1877_1920x0_80_0_0_f70123cbdfd82afec2a394e404f3fd30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, в мире, большая двадцатка, россия, дмитрий песков
14:38 14.07.2022 (обновлено: 14:46 14.07.2022)
 
В Кремле считают, что БРИКС не сможет стать альтернативой G20

Песков заявил, что БРИКС не сможет стать альтернативой G20, несмотря на свою важность

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВстреча лидеров стран БРИКС
Встреча лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Встреча лидеров стран БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. БРИКС в случае расширения не сможет стать альтернативой "Двадцатке", несмотря на то, что является важным механизмом сотрудничества стран с большой долей мирового ВВП, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, невозможно. Это важный механизм координации, взаимодействия, сотрудничества, в который входят страны с очень большой долей мирового ВВП. Но, конечно, "Двадцатка" - это совсем другой механизм, более широкий. Поэтому они не взаимозаменяющие, они, скорее, взаимодополняющие", - сказал Песков.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС.
Президент РФ Владимир Путин во время фотографирования после концерта для лидеров стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 08:00
"Главные игроки определены": кто сформирует новый мировой порядок
 
БРИКСВ миреБольшая двадцаткаРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала