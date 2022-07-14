https://ria.ru/20220714/briks-1802443163.html

В Кремле считают, что БРИКС не сможет стать альтернативой G20

В Кремле считают, что БРИКС не сможет стать альтернативой G20 - РИА Новости, 14.07.2022

В Кремле считают, что БРИКС не сможет стать альтернативой G20

БРИКС в случае расширения не сможет стать альтернативой "Двадцатке", несмотря на то, что является важным механизмом сотрудничества стран с большой долей... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:38

2022-07-14T14:38

2022-07-14T14:46

брикс

в мире

большая двадцатка

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. БРИКС в случае расширения не сможет стать альтернативой "Двадцатке", несмотря на то, что является важным механизмом сотрудничества стран с большой долей мирового ВВП, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, невозможно. Это важный механизм координации, взаимодействия, сотрудничества, в который входят страны с очень большой долей мирового ВВП. Но, конечно, "Двадцатка" - это совсем другой механизм, более широкий. Поэтому они не взаимозаменяющие, они, скорее, взаимодополняющие", - сказал Песков.Ранее стало известно, что Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС.

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

брикс, в мире, большая двадцатка, россия, дмитрий песков