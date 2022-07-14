https://ria.ru/20220714/briks-1802443163.html
В Кремле считают, что БРИКС не сможет стать альтернативой G20
В Кремле считают, что БРИКС не сможет стать альтернативой G20 - РИА Новости, 14.07.2022
В Кремле считают, что БРИКС не сможет стать альтернативой G20
БРИКС в случае расширения не сможет стать альтернативой "Двадцатке", несмотря на то, что является важным механизмом сотрудничества стран с большой долей... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:38
2022-07-14T14:38
2022-07-14T14:46
брикс
в мире
большая двадцатка
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. БРИКС в случае расширения не сможет стать альтернативой "Двадцатке", несмотря на то, что является важным механизмом сотрудничества стран с большой долей мирового ВВП, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, невозможно. Это важный механизм координации, взаимодействия, сотрудничества, в который входят страны с очень большой долей мирового ВВП. Но, конечно, "Двадцатка" - это совсем другой механизм, более широкий. Поэтому они не взаимозаменяющие, они, скорее, взаимодополняющие", - сказал Песков.Ранее стало известно, что Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС.
https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, в мире, большая двадцатка, россия, дмитрий песков
14:38 14.07.2022 (обновлено: 14:46 14.07.2022)
В Кремле считают, что БРИКС не сможет стать альтернативой G20
Песков заявил, что БРИКС не сможет стать альтернативой G20, несмотря на свою важность
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. БРИКС в случае расширения не сможет стать альтернативой "Двадцатке", несмотря на то, что является важным механизмом сотрудничества стран с большой долей мирового ВВП, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, невозможно. Это важный механизм координации, взаимодействия, сотрудничества, в который входят страны с очень большой долей мирового ВВП. Но, конечно, "Двадцатка" - это совсем другой механизм, более широкий. Поэтому они не взаимозаменяющие, они, скорее, взаимодополняющие", - сказал Песков.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия
, Египет
и Турция
планируют вступить в БРИКС
.