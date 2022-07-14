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БРИКС надо определить критерии включения новых государств, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2022
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БРИКС надо определить критерии включения новых государств, заявили в МИД
БРИКС надо определить критерии включения новых государств, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2022
БРИКС надо определить критерии включения новых государств, заявили в МИД
БРИКС предстоит определить критерии включения новых государств в свой состав, а также согласовать процедуры, заявила на брифинге официальный представитель МИД... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T14:05
2022-07-14T14:05
в мире
брикс
россия
бразилия
китай
индия
юар
мид ирана
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. БРИКС предстоит определить критерии включения новых государств в свой состав, а также согласовать процедуры, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.В конце июня в МИД Ирана заявили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, а на прошедшем 23-24 июня саммите объединения о намерении присоединиться к БРИКС заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.Саммит показал большой спрос на углубление взаимодействия с БРИКС со стороны государств с формирующимся рынком, отметила Захарова, добавив, что Москва поддерживает инициативы расширения блока."БРИКС предстоит определиться с модальностям этого процесса, согласовать принципы, критерии, стандарты соответствущие процедуры, затем пятерке потребуется прийти к общему знаменателю относительно запуска расширения. Затем объединение сможет приступить к обсуждению потенциальных новых участников из числа развивающихся стран", - сказала она в ходе брифинга.БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
https://ria.ru/20220714/briks-1802354916.html
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в мире, брикс, россия, бразилия, китай, индия, юар, мид ирана, тегеран (город), аргентина, альберто фернандес, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
14:05 14.07.2022
 
БРИКС надо определить критерии включения новых государств, заявили в МИД

Захарова заявила, что БРИКС предстоит определить критерии включения новых государств

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. БРИКС предстоит определить критерии включения новых государств в свой состав, а также согласовать процедуры, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В конце июня в МИД Ирана заявили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, а на прошедшем 23-24 июня саммите объединения о намерении присоединиться к БРИКС заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.
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Саммит показал большой спрос на углубление взаимодействия с БРИКС со стороны государств с формирующимся рынком, отметила Захарова, добавив, что Москва поддерживает инициативы расширения блока.
"БРИКС предстоит определиться с модальностям этого процесса, согласовать принципы, критерии, стандарты соответствущие процедуры, затем пятерке потребуется прийти к общему знаменателю относительно запуска расширения. Затем объединение сможет приступить к обсуждению потенциальных новых участников из числа развивающихся стран", - сказала она в ходе брифинга.
БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
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В миреБРИКСРоссияБразилияКитайИндияЮАРМИД ИранаТегеран (город)АргентинаАльберто ФернандесМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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