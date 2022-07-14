https://ria.ru/20220714/briks-1802426319.html

БРИКС надо определить критерии включения новых государств, заявили в МИД

БРИКС надо определить критерии включения новых государств, заявили в МИД - РИА Новости, 14.07.2022

БРИКС надо определить критерии включения новых государств, заявили в МИД

БРИКС предстоит определить критерии включения новых государств в свой состав, а также согласовать процедуры, заявила на брифинге официальный представитель МИД... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T14:05

2022-07-14T14:05

2022-07-14T14:05

в мире

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юар

мид ирана

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. БРИКС предстоит определить критерии включения новых государств в свой состав, а также согласовать процедуры, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.В конце июня в МИД Ирана заявили, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС, а на прошедшем 23-24 июня саммите объединения о намерении присоединиться к БРИКС заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.Саммит показал большой спрос на углубление взаимодействия с БРИКС со стороны государств с формирующимся рынком, отметила Захарова, добавив, что Москва поддерживает инициативы расширения блока."БРИКС предстоит определиться с модальностям этого процесса, согласовать принципы, критерии, стандарты соответствущие процедуры, затем пятерке потребуется прийти к общему знаменателю относительно запуска расширения. Затем объединение сможет приступить к обсуждению потенциальных новых участников из числа развивающихся стран", - сказала она в ходе брифинга.БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

https://ria.ru/20220714/briks-1802354916.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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