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В Госдуме заявили о распаде однополярного мира из-за расширения БРИКС - РИА Новости, 14.07.2022
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В Госдуме заявили о распаде однополярного мира из-за расширения БРИКС
В Госдуме заявили о распаде однополярного мира из-за расширения БРИКС - РИА Новости, 14.07.2022
В Госдуме заявили о распаде однополярного мира из-за расширения БРИКС
Возможное расширение БРИКС говорит о распаде однополярного мира, это объединение становится одним из центров экономического и политического притяжения, заявил... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T10:44
2022-07-14T10:44
в мире
россия
госдума рф
олег морозов
египет
турция
саудовская аравия
брикс
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Возможное расширение БРИКС говорит о распаде однополярного мира, это объединение становится одним из центров экономического и политического притяжения, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее в СМИ сообщали, что глава форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. Также ранее глава департамента по международным экономическим делам министерства иностранных дел Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина."Это говорит о дальнейшем распаде однополярного американоцентричного мира. Возникают новые центры экономического и политического притяжения. В частности, БРИКС", - сказал он. Он отметил, что также это можно расценивать, как суверенизацию внешней политики некоторых государств, которые не хотят следовать правилам США."И одновременно это говорит о суверенизации внешней политики ряда государств. Они хотят жить не "по правилам", навязанным США, а в соответствии со своими национально-государственными интересами", - уточнил он.По мнению Морозова, БРИКС может расширишься за счет стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. "И площадкой для расширения БРИКС станет Юго-Восточная Азия и Латинская Америка", - резюмировал он.
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в мире, россия, госдума рф, олег морозов, египет, турция, саудовская аравия, брикс
10:44 14.07.2022
 
В Госдуме заявили о распаде однополярного мира из-за расширения БРИКС

Депутат Морозов: возможное расширение БРИКС говорит о распаде однополярного мира

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Возможное расширение БРИКС говорит о распаде однополярного мира, это объединение становится одним из центров экономического и политического притяжения, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее в СМИ сообщали, что глава форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. Также ранее глава департамента по международным экономическим делам министерства иностранных дел Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина.
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"Это говорит о дальнейшем распаде однополярного американоцентричного мира. Возникают новые центры экономического и политического притяжения. В частности, БРИКС", - сказал он. Он отметил, что также это можно расценивать, как суверенизацию внешней политики некоторых государств, которые не хотят следовать правилам США.
"И одновременно это говорит о суверенизации внешней политики ряда государств. Они хотят жить не "по правилам", навязанным США, а в соответствии со своими национально-государственными интересами", - уточнил он.
По мнению Морозова, БРИКС может расширишься за счет стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. "И площадкой для расширения БРИКС станет Юго-Восточная Азия и Латинская Америка", - резюмировал он.
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