https://ria.ru/20220714/briks-1802354916.html

В Госдуме заявили о распаде однополярного мира из-за расширения БРИКС

В Госдуме заявили о распаде однополярного мира из-за расширения БРИКС - РИА Новости, 14.07.2022

В Госдуме заявили о распаде однополярного мира из-за расширения БРИКС

Возможное расширение БРИКС говорит о распаде однополярного мира, это объединение становится одним из центров экономического и политического притяжения, заявил... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T10:44

2022-07-14T10:44

2022-07-14T10:44

в мире

россия

госдума рф

олег морозов

египет

турция

саудовская аравия

брикс

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Возможное расширение БРИКС говорит о распаде однополярного мира, это объединение становится одним из центров экономического и политического притяжения, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее в СМИ сообщали, что глава форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Турция, Египет и Саудовская Аравия могут "очень скоро" присоединиться к группе. Также ранее глава департамента по международным экономическим делам министерства иностранных дел Китая Ли Кэсинь сообщал, что есть несколько стран, которые "стучатся в двери" БРИКС: Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет, Аргентина."Это говорит о дальнейшем распаде однополярного американоцентричного мира. Возникают новые центры экономического и политического притяжения. В частности, БРИКС", - сказал он. Он отметил, что также это можно расценивать, как суверенизацию внешней политики некоторых государств, которые не хотят следовать правилам США."И одновременно это говорит о суверенизации внешней политики ряда государств. Они хотят жить не "по правилам", навязанным США, а в соответствии со своими национально-государственными интересами", - уточнил он.По мнению Морозова, БРИКС может расширишься за счет стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. "И площадкой для расширения БРИКС станет Юго-Восточная Азия и Латинская Америка", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220714/soperniki-1802261944.html

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

россия

египет

турция

саудовская аравия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, госдума рф, олег морозов, египет, турция, саудовская аравия, брикс