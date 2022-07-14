https://ria.ru/20220714/brent-1802494640.html

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель - РИА Новости, 14.07.2022

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель

Мировые цены на нефть падают на 4-5%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 21 февраля, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:54

2022-07-14T16:54

2022-07-14T17:04

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть падают на 4-5%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 21 февраля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.56 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 3,99%, до 95,64 доллара за баррель, а августовские фьючерсы на WTI дешевеют на 4,79%, до 91,64 доллара.Минутами ранее цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,77%, до 94,82 доллара за баррель.На нефтяном рынке в четверг днем наблюдается обвал цен. Такой динамике способствуют ожидания рецессии мировой экономики в случае более агрессивного повышения учетной ставки Федрезервом США. Трейдеры ожидают исторического повышения процентной ставки Федрезерва на 1 процентный пункт позднее в этом месяце, такой сценарий стал казаться рынку возможным после данных о рекордной инфляции в США.Так, годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1% - максимума с ноября 1981 года."Озабоченность по поводу влияния высокой инфляции на экономический рост и спрос на нефть заметно растет", - сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd Тамаш Варга (Tamas Varga).

https://ria.ru/20220714/neft-1802399768.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, brent, wti (нефть), цены на нефть, нефть, цены, в мире