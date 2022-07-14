https://ria.ru/20220714/brent-1802494640.html
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель - РИА Новости, 14.07.2022
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель
Мировые цены на нефть падают на 4-5%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 21 февраля, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:54
2022-07-14T16:54
2022-07-14T17:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
wti (нефть)
цены на нефть
нефть
цены
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146130/77/1461307723_0:281:3000:1969_1920x0_80_0_0_d65e777bdf6a71f308920fe17fd7fa0a.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть падают на 4-5%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 21 февраля, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.56 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 3,99%, до 95,64 доллара за баррель, а августовские фьючерсы на WTI дешевеют на 4,79%, до 91,64 доллара.Минутами ранее цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,77%, до 94,82 доллара за баррель.На нефтяном рынке в четверг днем наблюдается обвал цен. Такой динамике способствуют ожидания рецессии мировой экономики в случае более агрессивного повышения учетной ставки Федрезервом США. Трейдеры ожидают исторического повышения процентной ставки Федрезерва на 1 процентный пункт позднее в этом месяце, такой сценарий стал казаться рынку возможным после данных о рекордной инфляции в США.Так, годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1% - максимума с ноября 1981 года."Озабоченность по поводу влияния высокой инфляции на экономический рост и спрос на нефть заметно растет", - сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd Тамаш Варга (Tamas Varga).
https://ria.ru/20220714/neft-1802399768.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146130/77/1461307723_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_ec0e9461ffcba456f6411894a71b579c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, wti (нефть), цены на нефть, нефть, цены, в мире
16:54 14.07.2022 (обновлено: 17:04 14.07.2022)
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 21 февраля
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть падают на 4-5%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 21 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.56 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent
опускается на 3,99%, до 95,64 доллара за баррель, а августовские фьючерсы на WTI
дешевеют на 4,79%, до 91,64 доллара.
Минутами ранее цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,77%, до 94,82 доллара за баррель.
На нефтяном рынке в четверг днем наблюдается обвал цен. Такой динамике способствуют ожидания рецессии мировой экономики в случае более агрессивного повышения учетной ставки Федрезервом США
. Трейдеры ожидают исторического повышения процентной ставки Федрезерва на 1 процентный пункт позднее в этом месяце, такой сценарий стал казаться рынку возможным после данных о рекордной инфляции в США.
Так, годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1% - максимума с ноября 1981 года.
"Озабоченность по поводу влияния высокой инфляции на экономический рост и спрос на нефть заметно растет", - сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd Тамаш Варга (Tamas Varga).