https://ria.ru/20220714/brendy-1802544597.html
Путин ввел защитные меры для владельцев ТЦ с точками ушедших брендов
Путин ввел защитные меры для владельцев ТЦ с точками ушедших брендов - РИА Новости, 14.07.2022
Путин ввел защитные меры для владельцев ТЦ с точками ушедших брендов
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий торговым центрам (ТЦ) право требовать с магазинов и ресторанов иностранных брендов, ушедших из РФ,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:16
2022-07-14T19:16
2022-07-14T19:16
экономика
коммерческая недвижимость
россия
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий торговым центрам (ТЦ) право требовать с магазинов и ресторанов иностранных брендов, ушедших из РФ, прежние суммы арендной платы или расторгнуть с ними договор аренды в одностороннем порядке без штрафов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Данная защитная мера вводится для арендодателей, столкнувшихся с существенным снижением арендных платежей (более чем на 50%) со стороны подконтрольных иностранным собственникам арендаторов, приостановивших или прекративших использовать арендуемое имущество.В этом случае арендодатели получают право требовать от арендаторов внесения арендной платы, соразмерной величине, которая уплачивалась ими в период до приостановления хозяйственной деятельности, либо право расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке без риска применения к ним финансовых санкций и других мер ответственности, пояснял глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.Норма нужна, чтобы минимизировать убытки владельцев ТЦ, связанные с тем, что у большинства магазинов и ресторанов арендная ставка имеет лишь небольшую фиксированную часть и переменную, которая рассчитывается как процент от выручки.Кроме того, закон устанавливает порядок погашения регистрационной записи об ипотеке в ситуации, когда залогодержатель – иностранное лицо после исполнения перед ним всех обязательств уклоняется от представления в регистрирующий орган заявления о прекращении ипотеки. Предусматривается, что в этом случае регистрационная запись об ипотеке будет погашаться на основании заявления залогодателя и сведений уполномоченного банка о полном исполнении его обязательств перед залогодержателем.
https://ria.ru/20220527/moda-1790553305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, коммерческая недвижимость, россия, владимир путин, санкции в отношении россии
Путин ввел защитные меры для владельцев ТЦ с точками ушедших брендов
Путин разрешил ТЦ требовать от ушедших брендов прежние суммы аренды или расторгать договор
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий торговым центрам (ТЦ) право требовать с магазинов и ресторанов иностранных брендов, ушедших из РФ, прежние суммы арендной платы или расторгнуть с ними договор аренды в одностороннем порядке без штрафов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Данная защитная мера вводится для арендодателей, столкнувшихся с существенным снижением арендных платежей (более чем на 50%) со стороны подконтрольных иностранным собственникам арендаторов, приостановивших или прекративших использовать арендуемое имущество.
В этом случае арендодатели получают право требовать от арендаторов внесения арендной платы, соразмерной величине, которая уплачивалась ими в период до приостановления хозяйственной деятельности, либо право расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке без риска применения к ним финансовых санкций и других мер ответственности, пояснял глава комитета Госдумы
по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов
.
Норма нужна, чтобы минимизировать убытки владельцев ТЦ, связанные с тем, что у большинства магазинов и ресторанов арендная ставка имеет лишь небольшую фиксированную часть и переменную, которая рассчитывается как процент от выручки.
Кроме того, закон устанавливает порядок погашения регистрационной записи об ипотеке в ситуации, когда залогодержатель – иностранное лицо после исполнения перед ним всех обязательств уклоняется от представления в регистрирующий орган заявления о прекращении ипотеки. Предусматривается, что в этом случае регистрационная запись об ипотеке будет погашаться на основании заявления залогодателя и сведений уполномоченного банка о полном исполнении его обязательств перед залогодержателем.