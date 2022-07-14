https://ria.ru/20220714/brendy-1802544597.html

Путин ввел защитные меры для владельцев ТЦ с точками ушедших брендов

Путин ввел защитные меры для владельцев ТЦ с точками ушедших брендов - РИА Новости, 14.07.2022

Путин ввел защитные меры для владельцев ТЦ с точками ушедших брендов

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий торговым центрам (ТЦ) право требовать с магазинов и ресторанов иностранных брендов, ушедших из РФ,... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T19:16

2022-07-14T19:16

2022-07-14T19:16

экономика

коммерческая недвижимость

россия

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий торговым центрам (ТЦ) право требовать с магазинов и ресторанов иностранных брендов, ушедших из РФ, прежние суммы арендной платы или расторгнуть с ними договор аренды в одностороннем порядке без штрафов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Данная защитная мера вводится для арендодателей, столкнувшихся с существенным снижением арендных платежей (более чем на 50%) со стороны подконтрольных иностранным собственникам арендаторов, приостановивших или прекративших использовать арендуемое имущество.В этом случае арендодатели получают право требовать от арендаторов внесения арендной платы, соразмерной величине, которая уплачивалась ими в период до приостановления хозяйственной деятельности, либо право расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке без риска применения к ним финансовых санкций и других мер ответственности, пояснял глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.Норма нужна, чтобы минимизировать убытки владельцев ТЦ, связанные с тем, что у большинства магазинов и ресторанов арендная ставка имеет лишь небольшую фиксированную часть и переменную, которая рассчитывается как процент от выручки.Кроме того, закон устанавливает порядок погашения регистрационной записи об ипотеке в ситуации, когда залогодержатель – иностранное лицо после исполнения перед ним всех обязательств уклоняется от представления в регистрирующий орган заявления о прекращении ипотеки. Предусматривается, что в этом случае регистрационная запись об ипотеке будет погашаться на основании заявления залогодателя и сведений уполномоченного банка о полном исполнении его обязательств перед залогодержателем.

https://ria.ru/20220527/moda-1790553305.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, коммерческая недвижимость, россия, владимир путин, санкции в отношении россии