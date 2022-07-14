Рейтинг@Mail.ru
Путин ввел защитные меры для владельцев ТЦ с точками ушедших брендов - РИА Новости, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220714/brendy-1802544597.html
Путин ввел защитные меры для владельцев ТЦ с точками ушедших брендов
Путин ввел защитные меры для владельцев ТЦ с точками ушедших брендов - РИА Новости, 14.07.2022
Путин ввел защитные меры для владельцев ТЦ с точками ушедших брендов
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий торговым центрам (ТЦ) право требовать с магазинов и ресторанов иностранных брендов, ушедших из РФ,... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T19:16
2022-07-14T19:16
экономика
коммерческая недвижимость
россия
владимир путин
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:0:2557:1438_1920x0_80_0_0_fcd0e27952141d68084c99e5672c256f.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий торговым центрам (ТЦ) право требовать с магазинов и ресторанов иностранных брендов, ушедших из РФ, прежние суммы арендной платы или расторгнуть с ними договор аренды в одностороннем порядке без штрафов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Данная защитная мера вводится для арендодателей, столкнувшихся с существенным снижением арендных платежей (более чем на 50%) со стороны подконтрольных иностранным собственникам арендаторов, приостановивших или прекративших использовать арендуемое имущество.В этом случае арендодатели получают право требовать от арендаторов внесения арендной платы, соразмерной величине, которая уплачивалась ими в период до приостановления хозяйственной деятельности, либо право расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке без риска применения к ним финансовых санкций и других мер ответственности, пояснял глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.Норма нужна, чтобы минимизировать убытки владельцев ТЦ, связанные с тем, что у большинства магазинов и ресторанов арендная ставка имеет лишь небольшую фиксированную часть и переменную, которая рассчитывается как процент от выручки.Кроме того, закон устанавливает порядок погашения регистрационной записи об ипотеке в ситуации, когда залогодержатель – иностранное лицо после исполнения перед ним всех обязательств уклоняется от представления в регистрирующий орган заявления о прекращении ипотеки. Предусматривается, что в этом случае регистрационная запись об ипотеке будет погашаться на основании заявления залогодателя и сведений уполномоченного банка о полном исполнении его обязательств перед залогодержателем.
https://ria.ru/20220527/moda-1790553305.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_253:0:2243:1493_1920x0_80_0_0_18629c221b692c09a545c4ccb68970f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, коммерческая недвижимость, россия, владимир путин, санкции в отношении россии
19:16 14.07.2022
 
Путин ввел защитные меры для владельцев ТЦ с точками ушедших брендов

Путин разрешил ТЦ требовать от ушедших брендов прежние суммы аренды или расторгать договор

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий торговым центрам (ТЦ) право требовать с магазинов и ресторанов иностранных брендов, ушедших из РФ, прежние суммы арендной платы или расторгнуть с ними договор аренды в одностороннем порядке без штрафов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Данная защитная мера вводится для арендодателей, столкнувшихся с существенным снижением арендных платежей (более чем на 50%) со стороны подконтрольных иностранным собственникам арендаторов, приостановивших или прекративших использовать арендуемое имущество.
Модели бренда Laroom
27 мая, 08:00Культура
Вместо Prada и Escada: есть ли в России люкс и наши платья в Каннах
В этом случае арендодатели получают право требовать от арендаторов внесения арендной платы, соразмерной величине, которая уплачивалась ими в период до приостановления хозяйственной деятельности, либо право расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке без риска применения к ним финансовых санкций и других мер ответственности, пояснял глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Норма нужна, чтобы минимизировать убытки владельцев ТЦ, связанные с тем, что у большинства магазинов и ресторанов арендная ставка имеет лишь небольшую фиксированную часть и переменную, которая рассчитывается как процент от выручки.
Кроме того, закон устанавливает порядок погашения регистрационной записи об ипотеке в ситуации, когда залогодержатель – иностранное лицо после исполнения перед ним всех обязательств уклоняется от представления в регистрирующий орган заявления о прекращении ипотеки. Предусматривается, что в этом случае регистрационная запись об ипотеке будет погашаться на основании заявления залогодателя и сведений уполномоченного банка о полном исполнении его обязательств перед залогодержателем.
 
ЭкономикаКоммерческая недвижимостьРоссияВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала