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Посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом - РИА Новости, 14.07.2022
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Посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом
Посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом - РИА Новости, 14.07.2022
Посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом
Российские дипломаты в Бразилии получили посылку с неизвестным предметом, которую уничтожили взрывотехники, сообщил РИА Новости источник в посольстве. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T21:50
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в мире
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МЕХИКО, 14 июл — РИА Новости. Российские дипломаты в Бразилии получили посылку с неизвестным предметом, которую уничтожили взрывотехники, сообщил РИА Новости источник в посольстве.По словам источника, работа дипмиссии продолжается в нормальном режиме.Позже полиция бразильской столицы определила содержимое подозрительной посылки: внутри находилась каска с фонариком, заявил телеканал CNN Brasil.
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в мире, бразилия, россия
21:50 14.07.2022 (обновлено: 23:45 14.07.2022)
 
Посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом

В посольстве России в Бразилии уничтожили посылку с неизвестным предметом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МЕХИКО, 14 июл — РИА Новости. Российские дипломаты в Бразилии получили посылку с неизвестным предметом, которую уничтожили взрывотехники, сообщил РИА Новости источник в посольстве.

"В посольство пришла посылка с неясным содержимым, на вызов приехала полиция и пожарные. Команда взрывотехников осуществила контролируемый подрыв посылки. В настоящий момент полиция изучает ее содержимое", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, работа дипмиссии продолжается в нормальном режиме.
Позже полиция бразильской столицы определила содержимое подозрительной посылки: внутри находилась каска с фонариком, заявил телеканал CNN Brasil.
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