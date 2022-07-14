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Посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом

Посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом - РИА Новости, 14.07.2022

Посольство России в Бразилии получило посылку с неизвестным предметом

Российские дипломаты в Бразилии получили посылку с неизвестным предметом, которую уничтожили взрывотехники, сообщил РИА Новости источник в посольстве. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T21:50

2022-07-14T21:50

2022-07-14T23:45

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МЕХИКО, 14 июл — РИА Новости. Российские дипломаты в Бразилии получили посылку с неизвестным предметом, которую уничтожили взрывотехники, сообщил РИА Новости источник в посольстве.По словам источника, работа дипмиссии продолжается в нормальном режиме.Позже полиция бразильской столицы определила содержимое подозрительной посылки: внутри находилась каска с фонариком, заявил телеканал CNN Brasil.

https://ria.ru/20220708/sanktsii-1801100880.html

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в мире, бразилия, россия