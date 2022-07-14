https://ria.ru/20220714/bolton-1802478464.html

В Китае раскрыли истинный смысл слов Болтона о госпереворотах

В Китае раскрыли истинный смысл слов Болтона о госпереворотах - РИА Новости, 14.07.2022

В Китае раскрыли истинный смысл слов Болтона о госпереворотах

Недавнее заявление экс-советника по национальной безопасности США Джона Болтона о личном участии в подготовке государственных переворотов за пределами страны... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:16

2022-07-14T16:16

2022-07-14T16:55

в мире

сша

джон болтон

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Недавнее заявление экс-советника по национальной безопасности США Джона Болтона о личном участии в подготовке государственных переворотов за пределами страны свидетельствует о высокомерии властей Соединенных Штатов, пишет китайское издание Global Times."Бесстыдные слова Болтона отражают давний эгоизм американских политических элит, большинство из которых поддерживается богатыми корпорациями, желающими монополизировать уголь, нефть и иные уникальные ресурсы в других государствах", — заметил автор.СМИ утверждает, что подобное "высокомерное и беззастенчивое признание" политика, уверенного в собственной безнаказанности, проистекает из традиции США обеспечивать собственную безопасность при помощи мощных действий за рубежом, а не внутри страны.В заключение подчеркивается, что все больше людей начинают признавать разрушительную природу американского правительства — "гегемонистской машины, которая служит интересам богатых за счет остального мира".Об участии в сменах режимов Болтон рассказал в интервью на телеканале CNN. В интервью журналисту Джейку Тапперу политик заявил, что "помогал с планированием госпереворотов" в других частях света, и это требует кропотливой работы.

https://ria.ru/20220714/ssha-1802384457.html

https://ria.ru/20220713/ssha-1802104448.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, джон болтон