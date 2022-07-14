https://ria.ru/20220714/bolton-1802478464.html
В Китае раскрыли истинный смысл слов Болтона о госпереворотах
В Китае раскрыли истинный смысл слов Болтона о госпереворотах - РИА Новости, 14.07.2022
В Китае раскрыли истинный смысл слов Болтона о госпереворотах
Недавнее заявление экс-советника по национальной безопасности США Джона Болтона о личном участии в подготовке государственных переворотов за пределами страны... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:16
2022-07-14T16:16
2022-07-14T16:55
в мире
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джон болтон
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Недавнее заявление экс-советника по национальной безопасности США Джона Болтона о личном участии в подготовке государственных переворотов за пределами страны свидетельствует о высокомерии властей Соединенных Штатов, пишет китайское издание Global Times."Бесстыдные слова Болтона отражают давний эгоизм американских политических элит, большинство из которых поддерживается богатыми корпорациями, желающими монополизировать уголь, нефть и иные уникальные ресурсы в других государствах", — заметил автор.СМИ утверждает, что подобное "высокомерное и беззастенчивое признание" политика, уверенного в собственной безнаказанности, проистекает из традиции США обеспечивать собственную безопасность при помощи мощных действий за рубежом, а не внутри страны.В заключение подчеркивается, что все больше людей начинают признавать разрушительную природу американского правительства — "гегемонистской машины, которая служит интересам богатых за счет остального мира".Об участии в сменах режимов Болтон рассказал в интервью на телеканале CNN. В интервью журналисту Джейку Тапперу политик заявил, что "помогал с планированием госпереворотов" в других частях света, и это требует кропотливой работы.
https://ria.ru/20220714/ssha-1802384457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, джон болтон
16:16 14.07.2022 (обновлено: 16:55 14.07.2022)
В Китае раскрыли истинный смысл слов Болтона о госпереворотах
Global Times: слова Болтона о госпереворотах отражают эгоизм политических элит США
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Недавнее заявление экс-советника по национальной безопасности США Джона Болтона о личном участии в подготовке государственных переворотов за пределами страны свидетельствует о высокомерии властей Соединенных Штатов, пишет китайское издание Global Times
.
"Бесстыдные слова Болтона отражают давний эгоизм американских политических элит, большинство из которых поддерживается богатыми корпорациями, желающими монополизировать уголь, нефть и иные уникальные ресурсы в других государствах", — заметил автор.
СМИ утверждает, что подобное "высокомерное и беззастенчивое признание" политика, уверенного в собственной безнаказанности, проистекает из традиции США
обеспечивать собственную безопасность при помощи мощных действий за рубежом, а не внутри страны.
"Независимо от того, насколько корыстно совершение госпереворотов и какие серьезные последствия это порождает, политическим элитам США всегда удается найти необходимую причину, чтобы убедить американцев в необходимости отправить военных в другие страны и свергнуть там власть для "защиты национальных интересов", — резюмировал автор.
В заключение подчеркивается, что все больше людей начинают признавать разрушительную природу американского правительства — "гегемонистской машины, которая служит интересам богатых за счет остального мира".
Об участии в сменах режимов Болтон рассказал в интервью на телеканале CNN. В интервью журналисту Джейку Тапперу политик заявил, что "помогал с планированием госпереворотов" в других частях света, и это требует кропотливой работы.