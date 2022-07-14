https://ria.ru/20220714/bolsonaru-1802579864.html
Болсонару заявил, что не примет участие в саммите Меркосур в Парагвае
Болсонару заявил, что не примет участие в саммите Меркосур в Парагвае - РИА Новости, 14.07.2022
Болсонару заявил, что не примет участие в саммите Меркосур в Парагвае
Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от участия в саммите Меркосур, который пройдет в Асунсьоне на следующей неделе, не пояснив причин своего решения. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T23:31
2022-07-14T23:31
2022-07-14T23:31
марио абдо бенитес
парагвай
бразилия
асунсьон
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от участия в саммите Меркосур, который пройдет в Асунсьоне на следующей неделе, не пояснив причин своего решения."Я сообщил, что не поеду, хотя в политике можно отыграть некоторые вещи. Но пока мое решение состоит в том, чтобы не участвовать в (саммите) Меркосур", - сказал политик, которого цитирует на своем сайте CNN Brasil.Болсонару не объяснил причин своего решения, добавив, что не будет присутствовать, несмотря на личное приглашение президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса и симпатию к нему.Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента. В настоящее время председательствует в Меркосур Парагвай.
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марио абдо бенитес, парагвай, бразилия, асунсьон
Болсонару заявил, что не примет участие в саммите Меркосур в Парагвае
Президент Бразилии Болсонару заявил, что не примет участие в саммите Меркосур в Парагвае