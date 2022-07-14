https://ria.ru/20220714/boeviki-1802412014.html

Командиры застрелили не желавших идти на Краматорск боевиков "Кракена"

Командиры застрелили не желавших идти на Краматорск боевиков "Кракена" - РИА Новости, 14.07.2022

Командиры застрелили не желавших идти на Краматорск боевиков "Кракена"

Шесть боевиков украинского националистического батальона "Кракен" застрелили после драки с командирами из-за массового нежелания выполнять приказ о выдвижении в РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:20

2022-07-14T13:20

2022-07-14T14:56

специальная военная операция на украине

в мире

краматорск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Шесть боевиков украинского националистического батальона "Кракен" застрелили после драки с командирами из-за массового нежелания выполнять приказ о выдвижении в район Краматорска, сообщило министерство обороны России.В Минобороны отметили рост числа конфликтов и столкновений с применением оружия среди бойцов украинских нацформирований. Так, похожий инцидент произошел в начале июля, когда батальон "Кракен" получил приказ выдвинуться в Покровское, но командование националистов и боевики отказались его выполнить.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220530/boeviki-1791884603.html

краматорск

украина

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, краматорск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, владимир путин