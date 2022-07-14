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Командиры застрелили не желавших идти на Краматорск боевиков "Кракена" - РИА Новости, 14.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220714/boeviki-1802412014.html
Командиры застрелили не желавших идти на Краматорск боевиков "Кракена"
Командиры застрелили не желавших идти на Краматорск боевиков "Кракена" - РИА Новости, 14.07.2022
Командиры застрелили не желавших идти на Краматорск боевиков "Кракена"
Шесть боевиков украинского националистического батальона "Кракен" застрелили после драки с командирами из-за массового нежелания выполнять приказ о выдвижении в РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:20
2022-07-14T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Шесть боевиков украинского националистического батальона "Кракен" застрелили после драки с командирами из-за массового нежелания выполнять приказ о выдвижении в район Краматорска, сообщило министерство обороны России.В Минобороны отметили рост числа конфликтов и столкновений с применением оружия среди бойцов украинских нацформирований. Так, похожий инцидент произошел в начале июля, когда батальон "Кракен" получил приказ выдвинуться в Покровское, но командование националистов и боевики отказались его выполнить.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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краматорск
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в мире, краматорск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, владимир путин
13:20 14.07.2022 (обновлено: 14:56 14.07.2022)
 
Командиры застрелили не желавших идти на Краматорск боевиков "Кракена"

Минобороны сообщило об отказе более 200 боевиков "Кракена" выполнять приказ Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Шесть боевиков украинского националистического батальона "Кракен" застрелили после драки с командирами из-за массового нежелания выполнять приказ о выдвижении в район Краматорска, сообщило министерство обороны России.
"В 226-м националистическом формировании "Кракен" более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования и заявили о "переходе" в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков", — заявили в ведомстве.
В Минобороны отметили рост числа конфликтов и столкновений с применением оружия среди бойцов украинских нацформирований.
Так, похожий инцидент произошел в начале июля, когда батальон "Кракен" получил приказ выдвинуться в Покровское, но командование националистов и боевики отказались его выполнить.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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