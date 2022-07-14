13:20 14.07.2022 (обновлено: 14:56 14.07.2022)
Командиры застрелили не желавших идти на Краматорск боевиков "Кракена"
Минобороны сообщило об отказе более 200 боевиков "Кракена" выполнять приказ Киева
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Шесть боевиков украинского националистического батальона "Кракен" застрелили после драки с командирами из-за массового нежелания выполнять приказ о выдвижении в район Краматорска, сообщило министерство обороны России.
"В 226-м националистическом формировании "Кракен" более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования и заявили о "переходе" в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков", — заявили в ведомстве.
В Минобороны отметили рост числа конфликтов и столкновений с применением оружия среди бойцов украинских нацформирований.
Так, похожий инцидент произошел в начале июля, когда батальон "Кракен" получил приказ выдвинуться в Покровское, но командование националистов и боевики отказались его выполнить.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".