https://ria.ru/20220714/boepripasy-1802540804.html

Путин разрешил МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы

Путин разрешил МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы - РИА Новости, 14.07.2022

Путин разрешил МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России и... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:55

2022-07-14T18:55

2022-07-14T19:12

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России и инженерно-саперные подразделения войск Росгвардии наделять полномочиями по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, спасательные воинские, аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России наделяются полномочиями по проведению мероприятий по очистке местности от взрывоопасных предметов на территории России, проведению специальных работ, связанных с поиском и обезвреживанием авиационных бомб и фугасов, а также работ с применением взрывчатых материалов и средств взрывания.Кроме того, как ранее отмечали авторы инициативы, наряду с ФСО, ФСБ и МЧС России значительную часть задач по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств и взрывчатых веществ выполняют военнослужащие и сотрудники Росгвардии. Инженерно-технические подразделения ОМОН и инженерно-саперные подразделения войск национальной гвардии ежедневно по обращениям уполномоченных должностных лиц МВД, МЧС, ФСБ и ФСО России осуществляли поиск, идентификацию, локализацию, эвакуацию, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на основании совместного приказа Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и ФСО России.Разработчики указывали, что новации не потребуют изменений структуры или создания новых подразделений МЧС России и Росгвардии и будут реализовываться в рамках имеющейся штатной численности.

https://ria.ru/20220523/most-1790113421.html

https://ria.ru/20220517/lovushki-1789056846.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия, владимир путин