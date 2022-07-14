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Путин разрешил МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин разрешил МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы
Путин разрешил МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы - РИА Новости, 14.07.2022
Путин разрешил МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России и... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T18:55
2022-07-14T19:12
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России и инженерно-саперные подразделения войск Росгвардии наделять полномочиями по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, спасательные воинские, аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России наделяются полномочиями по проведению мероприятий по очистке местности от взрывоопасных предметов на территории России, проведению специальных работ, связанных с поиском и обезвреживанием авиационных бомб и фугасов, а также работ с применением взрывчатых материалов и средств взрывания.Кроме того, как ранее отмечали авторы инициативы, наряду с ФСО, ФСБ и МЧС России значительную часть задач по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств и взрывчатых веществ выполняют военнослужащие и сотрудники Росгвардии. Инженерно-технические подразделения ОМОН и инженерно-саперные подразделения войск национальной гвардии ежедневно по обращениям уполномоченных должностных лиц МВД, МЧС, ФСБ и ФСО России осуществляли поиск, идентификацию, локализацию, эвакуацию, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на основании совместного приказа Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и ФСО России.Разработчики указывали, что новации не потребуют изменений структуры или создания новых подразделений МЧС России и Росгвардии и будут реализовываться в рамках имеющейся штатной численности.
https://ria.ru/20220523/most-1790113421.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия, владимир путин
18:55 14.07.2022 (обновлено: 19:12 14.07.2022)
 
Путин разрешил МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы

Путин подписал закон о праве МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России и инженерно-саперные подразделения войск Росгвардии наделять полномочиями по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, спасательные воинские, аварийно-спасательные формирования и подразделения противопожарной службы МЧС России наделяются полномочиями по проведению мероприятий по очистке местности от взрывоопасных предметов на территории России, проведению специальных работ, связанных с поиском и обезвреживанием авиационных бомб и фугасов, а также работ с применением взрывчатых материалов и средств взрывания.
Военнослужащие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 11:34Специальная военная операция на Украине
Росгвардия разминировала мост в Харьковской области
Кроме того, как ранее отмечали авторы инициативы, наряду с ФСО, ФСБ и МЧС России значительную часть задач по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств и взрывчатых веществ выполняют военнослужащие и сотрудники Росгвардии. Инженерно-технические подразделения ОМОН и инженерно-саперные подразделения войск национальной гвардии ежедневно по обращениям уполномоченных должностных лиц МВД, МЧС, ФСБ и ФСО России осуществляли поиск, идентификацию, локализацию, эвакуацию, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на основании совместного приказа Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и ФСО России.
Разработчики указывали, что новации не потребуют изменений структуры или создания новых подразделений МЧС России и Росгвардии и будут реализовываться в рамках имеющейся штатной численности.
Мина - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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