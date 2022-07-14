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Бирюков: в Басманном районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству - РИА Новости, 14.07.2022
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Бирюков: в Басманном районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству
Бирюков: в Басманном районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству - РИА Новости, 14.07.2022
Бирюков: в Басманном районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству
Специалисты выполнили 50% работ по благоустройству в Басманном районе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T08:56
2022-07-14T08:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Специалисты выполнили 50% работ по благоустройству в Басманном районе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по благоустройству в Басманном районе столицы", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что в зону благоустройства вошли улицы Александра Лукьянова, Старая и Новая Басманные, Спартаковская, Бакунинская, Красноворотский и Елоховский проезды, Плетешковский переулок и Басманный тупик.По словам Бирюкова, главная задача проекта - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу. Основные улицы по-прежнему будут выполнять транзитные функции, но за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта будут расширены тротуары и обустроены несколько комфортных территорий с лавочками и дополнительным озеленением.Заммэра пояснил, что в настоящее время завершается устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные кабельные линии. Это позволит обеспечить надежное энергоснабжение и улучшить визуальный облик пространства.Ранее были проведены необходимые мероприятия по ремонту и замене водопроводных, тепловых и канализационных сетей."Полным ходом идут работы по мощению тротуаров и обновлению покрытия проезжей части, затем сделаем удобные парковочные карманы, установим 33 современных остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. На улицах и в переулках появятся около 800 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, а на пешеходных переходах - более 100 опор контрастного освещения", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на финальном этапе проекта проведут дополнительное озеленение территорий. Всего в Басманном районе планируется высадить порядка 150 взрослых деревьев и 9,5 тысяч кустарников. Общая площадь газона составит почти 36 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируется к сентябрю.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
08:56 14.07.2022
 
Бирюков: в Басманном районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству

Заммэра Москвы Бирюков: в Басманном районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству

© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыПроект по благоустройству в Басманном районе
Проект по благоустройству в Басманном районе
© Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Проект по благоустройству в Басманном районе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Специалисты выполнили 50% работ по благоустройству в Басманном районе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по благоустройству в Басманном районе столицы", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что в зону благоустройства вошли улицы Александра Лукьянова, Старая и Новая Басманные, Спартаковская, Бакунинская, Красноворотский и Елоховский проезды, Плетешковский переулок и Басманный тупик.
По словам Бирюкова, главная задача проекта - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу. Основные улицы по-прежнему будут выполнять транзитные функции, но за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта будут расширены тротуары и обустроены несколько комфортных территорий с лавочками и дополнительным озеленением.
Заммэра пояснил, что в настоящее время завершается устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные кабельные линии. Это позволит обеспечить надежное энергоснабжение и улучшить визуальный облик пространства.
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"Полным ходом идут работы по мощению тротуаров и обновлению покрытия проезжей части, затем сделаем удобные парковочные карманы, установим 33 современных остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. На улицах и в переулках появятся около 800 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, а на пешеходных переходах - более 100 опор контрастного освещения", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на финальном этапе проекта проведут дополнительное озеленение территорий. Всего в Басманном районе планируется высадить порядка 150 взрослых деревьев и 9,5 тысяч кустарников. Общая площадь газона составит почти 36 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируется к сентябрю.
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