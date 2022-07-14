https://ria.ru/20220714/blagoustroystvo-1802333925.html

Бирюков: в Басманном районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству

Бирюков: в Басманном районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству - РИА Новости, 14.07.2022

Бирюков: в Басманном районе выполнили 50 процентов работ по благоустройству

Специалисты выполнили 50% работ по благоустройству в Басманном районе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T08:56

2022-07-14T08:56

2022-07-14T08:56

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общество

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Специалисты выполнили 50% работ по благоустройству в Басманном районе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по благоустройству в Басманном районе столицы", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что в зону благоустройства вошли улицы Александра Лукьянова, Старая и Новая Басманные, Спартаковская, Бакунинская, Красноворотский и Елоховский проезды, Плетешковский переулок и Басманный тупик.По словам Бирюкова, главная задача проекта - сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу. Основные улицы по-прежнему будут выполнять транзитные функции, но за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта будут расширены тротуары и обустроены несколько комфортных территорий с лавочками и дополнительным озеленением.Заммэра пояснил, что в настоящее время завершается устройство кабельной канализации, в которую уберут воздушные кабельные линии. Это позволит обеспечить надежное энергоснабжение и улучшить визуальный облик пространства.Ранее были проведены необходимые мероприятия по ремонту и замене водопроводных, тепловых и канализационных сетей."Полным ходом идут работы по мощению тротуаров и обновлению покрытия проезжей части, затем сделаем удобные парковочные карманы, установим 33 современных остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. На улицах и в переулках появятся около 800 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, а на пешеходных переходах - более 100 опор контрастного освещения", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на финальном этапе проекта проведут дополнительное озеленение территорий. Всего в Басманном районе планируется высадить порядка 150 взрослых деревьев и 9,5 тысяч кустарников. Общая площадь газона составит почти 36 тысяч квадратных метров. Завершить работы планируется к сентябрю.

https://ria.ru/20220713/teploseti-1802134846.html

https://realty.ria.ru/20220713/samostroy-1802133922.html

https://ria.ru/20220713/marshrut-1802105258.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков