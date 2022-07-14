https://ria.ru/20220714/belgorod-1802576908.html

В Белгородской области мальчик обстрелял сверстника из пневматики

В Белгородской области мальчик обстрелял сверстника из пневматики - РИА Новости, 14.07.2022

В Белгородской области мальчик обстрелял сверстника из пневматики

На подростка из города Губкин Белгородской области, который вывез в лес ребенка 12 лет и выстрелил в него из пневматического оружия, не будет заведено уголовное РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T22:50

2022-07-14T22:50

2022-07-14T22:50

происшествия

губкин

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БЕЛГОРОД, 14 июл – РИА Новости. На подростка из города Губкин Белгородской области, который вывез в лес ребенка 12 лет и выстрелил в него из пневматического оружия, не будет заведено уголовное дело, так как он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба УМВД России по Белгородской области.В воскресенье мама пострадавшего мальчика в Telegram-канале "Официальный Старый Оскол" выложила сообщение, где рассказала, что случилось с ее сыном."08.07.2022 в г. Губкин, селе Тёплый колодезь произошёл страшный инцидент. Один подросток обманом (под предлогом покататься, помириться) забрал моего сына 12 лет, на мототранспорте от дома, увёз в лес, где ждали ещё двое подростков (всем троим не больше 13 лет), один стрелял, двое - группа поддержки. В лесу в моего ребёнка стрелял из пневматического оружия, выпустив всю обойму! Выстрелил и в телефон (он не мог связаться с родными)", - написала женщина.По ее словам, мальчик, истекая кровью, добрался пешком домой, где вызвали скорую помощь и полицию. Полицейские приняли заявление о случившемся. По сообщению мамы, в ноге ребенка застряло четыре пули и одна в руке, ему назначили операцию.В пресс-службе МВД установили, что в действиях стрелявшего подростка усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 115 и 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако в возбуждении уголовного дела в отношении него отказано, так как он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.Сотрудники правоохранительных органов направят в адрес суда представление о рассмотрении вопроса о направлении подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

https://ria.ru/20220706/strannost-1800557771.html

https://ria.ru/20220703/belgorod-1799922160.html

губкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, губкин