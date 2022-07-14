Американцы набросились на Байдена после слов об "устаревшей инфляции"
Пользователи Twitter обвинили Байдена во лжи после слов об "устаревшей инфляции"
© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter резко отреагировали на пост президента США Джо Байдена в социальной сети об инфляции в США, в котором он назвал цифры, опубликованные в недавнем отчете, неактуальными, добавив, что цены на бензин в среднем снизились на 40 центов за галлон за последний месяц.
Ранее Министерство труда США опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило о росте потребительских цен в стране за июнь на 9,1 процента в годовом выражении после роста на 8,6 процента месяцем ранее. Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.
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Многие комментаторы отказались верить заявлению Байдена, обвинив его во лжи и бездействии.
"Вы ничего не делаете, чтобы обуздать рост цен, и только усугубите его из-за безрассудных расходов и увеличения объема фиатных денег. Вы все время находите виновников в лице корпораций, Путина или кого угодно еще, но только не того органа власти, который отвечает за борьбу с инфляцией", — написал Libertarian Party.
"Устаревшие числа? Данные по инфляции в 9,1 процента вообще-то актуальны на июнь 2022 года, и они являются самыми высокими за 41 год", — указал unusual_whales.
"Не думаю, что данные по инфляции устарели. Полагаю, что ситуацию ухудшается, мы приближаемся к экономическому краху, если руководство США не предпримет какие-то меры прямо сейчас. Отрицание истинных проблем, с которыми столкнулась страна, ничего не решает, а делает все только хуже", — возмутился Eugene Gu.
"О, боже! Цены на топливо упали на 40 центов после того, как взлетели на два доллара! Просто достижение", — сыронизировал (W)adge.
"Написать, что свежие данные неактуальны, это значит потерять связь с экономической реальностью. Вы должны признать, что наша экономика в беде, и начать действовать", — призвал Keith Goldsby.
"Интересно, а печать и отправка на Украину 70 миллиардов долларов, чтобы их там разворовали, могут иметь какое-то отношение к инфляции?" — предположил Jason A.
"Байден обвинял Трампа, Путина и республиканцев в рекордно высокой инфляции. Теперь он обвинил в этом устаревшие цифры", — заметил Wendell Husebo.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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