https://ria.ru/20220714/bayden-1802531760.html

Американцы набросились на Байдена после слов об "устаревшей инфляции"

Американцы набросились на Байдена после слов об "устаревшей инфляции" - РИА Новости, 14.07.2022

Американцы набросились на Байдена после слов об "устаревшей инфляции"

Пользователи Twitter резко отреагировали на пост президента США Джо Байдена в социальной сети об инфляции в США, в котором он назвал цифры, опубликованные в... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T18:30

2022-07-14T18:30

2022-07-14T18:30

сша

в мире

экономика

джо байден

инфляция

министерство труда сша

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter резко отреагировали на пост президента США Джо Байдена в социальной сети об инфляции в США, в котором он назвал цифры, опубликованные в недавнем отчете, неактуальными, добавив, что цены на бензин в среднем снизились на 40 центов за галлон за последний месяц.Ранее Министерство труда США опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило о росте потребительских цен в стране за июнь на 9,1 процента в годовом выражении после роста на 8,6 процента месяцем ранее. Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.Многие комментаторы отказались верить заявлению Байдена, обвинив его во лжи и бездействии."Вы ничего не делаете, чтобы обуздать рост цен, и только усугубите его из-за безрассудных расходов и увеличения объема фиатных денег. Вы все время находите виновников в лице корпораций, Путина или кого угодно еще, но только не того органа власти, который отвечает за борьбу с инфляцией", — написал Libertarian Party."Не думаю, что данные по инфляции устарели. Полагаю, что ситуацию ухудшается, мы приближаемся к экономическому краху, если руководство США не предпримет какие-то меры прямо сейчас. Отрицание истинных проблем, с которыми столкнулась страна, ничего не решает, а делает все только хуже", — возмутился Eugene Gu."О, боже! Цены на топливо упали на 40 центов после того, как взлетели на два доллара! Просто достижение", — сыронизировал (W)adge."Написать, что свежие данные неактуальны, это значит потерять связь с экономической реальностью. Вы должны признать, что наша экономика в беде, и начать действовать", — призвал Keith Goldsby."Интересно, а печать и отправка на Украину 70 миллиардов долларов, чтобы их там разворовали, могут иметь какое-то отношение к инфляции?" — предположил Jason A.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220714/ssha-1802384457.html

https://ria.ru/20220714/rossiya-1802456701.html

https://ria.ru/20220714/evropa-1802339256.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, в мире, экономика, джо байден, инфляция, министерство труда сша