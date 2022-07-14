https://ria.ru/20220714/banki-1802473837.html

Путин подписал закон об особенностях реорганизации банков под санкциями

Путин подписал закон об особенностях реорганизации банков под санкциями - РИА Новости, 14.07.2022

Путин подписал закон об особенностях реорганизации банков под санкциями

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности реорганизации банков, находящихся под санкциями недружественных России стран. Документ... РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T16:08

2022-07-14T16:08

2022-07-14T16:08

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности реорганизации банков, находящихся под санкциями недружественных России стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.Закон допускает для кредитных организаций под санкциями реорганизацию в форме выделения нового юридического лица, не являющегося кредитной организацией, которое наделяется активами, "замороженными" в результате введенных ограничительных мер. При этом все обязательства к таким реорганизуемым банкам со стороны иностранных кредиторов могут удовлетворяться только за счет образованного юрлица и его активов.Согласно закону, подобную реорганизацию банки под санкциями будут вправе провести в срок до 1 июля 2023 года включительно.Кредиторы банка, как юрлица, так и физлица, в связи с такой реорганизацией будут вправе в письменной форме потребовать досрочного исполнения кредитной организацией своих обязательств, а при невозможности такого исполнения - прекращения обязательств и возмещения убытков.При этом иностранные кредиторы из недружественных стран в связи с реорганизацией кредитной организации в форме выделения будут не вправе требовать досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств и возмещения связанных с этим убытков.Кроме того, до 1 июля 2023 года включительно допускается уменьшение величины собственных средств (капитала) кредитной организации по итогам отчетного месяца ниже уровня ее уставного капитала без применения к ней мер по предупреждению банкротства, финансового оздоровления или ее ликвидации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин