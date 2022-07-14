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Путин подписал закон об особенностях реорганизации банков под санкциями - РИА Новости, 14.07.2022
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Путин подписал закон об особенностях реорганизации банков под санкциями
Путин подписал закон об особенностях реорганизации банков под санкциями - РИА Новости, 14.07.2022
Путин подписал закон об особенностях реорганизации банков под санкциями
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности реорганизации банков, находящихся под санкциями недружественных России стран. Документ... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T16:08
2022-07-14T16:08
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности реорганизации банков, находящихся под санкциями недружественных России стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.Закон допускает для кредитных организаций под санкциями реорганизацию в форме выделения нового юридического лица, не являющегося кредитной организацией, которое наделяется активами, "замороженными" в результате введенных ограничительных мер. При этом все обязательства к таким реорганизуемым банкам со стороны иностранных кредиторов могут удовлетворяться только за счет образованного юрлица и его активов.Согласно закону, подобную реорганизацию банки под санкциями будут вправе провести в срок до 1 июля 2023 года включительно.Кредиторы банка, как юрлица, так и физлица, в связи с такой реорганизацией будут вправе в письменной форме потребовать досрочного исполнения кредитной организацией своих обязательств, а при невозможности такого исполнения - прекращения обязательств и возмещения убытков.При этом иностранные кредиторы из недружественных стран в связи с реорганизацией кредитной организации в форме выделения будут не вправе требовать досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств и возмещения связанных с этим убытков.Кроме того, до 1 июля 2023 года включительно допускается уменьшение величины собственных средств (капитала) кредитной организации по итогам отчетного месяца ниже уровня ее уставного капитала без применения к ней мер по предупреждению банкротства, финансового оздоровления или ее ликвидации.
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экономика, владимир путин
16:08 14.07.2022
 
Путин подписал закон об особенностях реорганизации банков под санкциями

Президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности реорганизации банков

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности реорганизации банков, находящихся под санкциями недружественных России стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.
Закон допускает для кредитных организаций под санкциями реорганизацию в форме выделения нового юридического лица, не являющегося кредитной организацией, которое наделяется активами, "замороженными" в результате введенных ограничительных мер. При этом все обязательства к таким реорганизуемым банкам со стороны иностранных кредиторов могут удовлетворяться только за счет образованного юрлица и его активов.
Согласно закону, подобную реорганизацию банки под санкциями будут вправе провести в срок до 1 июля 2023 года включительно.
Кредиторы банка, как юрлица, так и физлица, в связи с такой реорганизацией будут вправе в письменной форме потребовать досрочного исполнения кредитной организацией своих обязательств, а при невозможности такого исполнения - прекращения обязательств и возмещения убытков.
При этом иностранные кредиторы из недружественных стран в связи с реорганизацией кредитной организации в форме выделения будут не вправе требовать досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств и возмещения связанных с этим убытков.
Кроме того, до 1 июля 2023 года включительно допускается уменьшение величины собственных средств (капитала) кредитной организации по итогам отчетного месяца ниже уровня ее уставного капитала без применения к ней мер по предупреждению банкротства, финансового оздоровления или ее ликвидации.
 
ЭкономикаВладимир Путин
 
 
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